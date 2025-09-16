Menü Kapat
Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Real Madrid Marsilya canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu sezon 36 takım lig usulünde mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. İşte Real Madrid Marsilya maçı canlı yayın kanal bilgileri…

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
ile , -26 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma için maç saati, yayıncı kanallar ve kadrolar açıklandı.

REAL MADRİD MARSİLYA CANLI İZLE

Real Madrid ile Marsilya arasındaki karşılaşma, ’nin lig aşamasında oynanacak maçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Mücadele 36 takımın katıldığı yeni formatın ilk haftasında oynanacak ve bu sezonki sıralamalar açısından önem taşıyacak. Maç saat 22.00’de başlayacak.

Real Madrid sahasında Marsilya’yı ağırlarken iki takımın kadroları da belli oldu. Real Madrid Marsilya maçı ilk 11’leri şöyle:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Tchouameni, Valverde, Rodrygo, , Mastantuono, Mbappe

Marsilya 11: Rulli, Emerson, Pavard, Balerdi, Medina, Hojbjerg, Kondogbia, Weah, O'Riley, Greenwood, Aubameyang

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİLYA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Marsilya maçı Türkiye’de kanalından canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları Real Madrid Marsilya maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Yayın, karşılaşma öncesinden itibaren futbolseverlere sunulacak.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Uluslararası yayıncılar da karşılaşmayı farklı bölgelerde ekrana getirecek. Bu yayıncılar arasında birçok ülke için özel kanallar yer alıyor. Her ülke kendi yayın hakları kapsamında maçı farklı kanallar üzerinden yayınlayacak.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid Marsilya maçını şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar listelendi. ABD’de , Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN Argentina, Azerbaycan’da TV NET, Belçika’da Play Sports 3, Brezilya’da HBO Max, Danimarka’da Viaplay, Fransa’da Canal+ Live 1, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport maçın canlı yayınını yapacak.

Real Madrid Marsilya maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: Prime Video
  • Almanya: DAZN
  • Arjantin: ESPN Argentina
  • Azerbaycan: TV NET
  • Belçika: Play Sports 3
  • Brezilya: HBO Max
  • Danimarka: Viaplay
  • Fransa: Canal+ Live 1
  • Hollanda: Sport 24
  • Rusya: Okko Sport
Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD - MARSİLYA NEREDE İZLENİR?

Real Madrid Marsilya karşılaşması Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler Tabii Spor’dan maçı şifresiz canlı olarak izleyebilecek. Tabii Spor dijital platformları üzerinden de yayın erişime açık olacak.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Yurt dışında yaşayan futbolseverler ise kendi ülkelerine özel yayıncılar üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. ABD, Almanya, Arjantin, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Rusya’da belirtilen kanallar aracılığıyla maç canlı olarak ekranlara gelecek.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Real Madrid Marsilya maçı Türkiye’de sadece Tabii Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler herhangi bir ek şifreleme olmadan Real Madrid Marsilya maçını canlı izleyebilecek. Yayın kapsamında Real Madrid Marsilya maçı öncesi ve sonrası içerikler de ekrana gelecek.

Uluslararası kanallarda ise yayın politikaları ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Bazı ülkelerde şifresiz yayın yapılırken, bazı bölgelerde ücretli abonelik sistemi bulunabiliyor. Bu nedenle her ülke kendi yayıncı kuruluşları üzerinden Real Madrid Marsilya maçını ekranlara taşıyacak.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Türkiye’de yaşayan futbolseverler karşılaşmayı Tabii Spor ekranlarından canlı takip edebilir. Platform, Real Madrid Marsilya maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak.

Yurtdışında yaşayan izleyiciler ise bulundukları ülkeye göre belirlenen kanallar üzerinden Real Madrid Marsilya maçını izleyebilecek. Maçın yayın haklarını elinde bulunduran kanallar ülkelerine göre farklılık gösteriyor.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Real Madrid Marsilya karşılaşması televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinden izlenebilecek. Tabii Spor kullanıcıları maç saatinde canlı yayına erişim sağlayabilecek. Uluslararası kanallar da farklı platformlar üzerinden karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİYA MAÇINI TRT 1'DE Mİ, TRT VERİYOR MU?

TRT 1 veya TRT’nin diğer uydu kanallarının yayın akışında Real Madrid Marsilya maçı yer almıyor. Türkiye için yayıncı olarak yalnızca Tabii Spor bilgisi paylaşılmış durumda. Bu nedenle Real Madrid Marsilya maçının Türkiye’deki resmi adresi Tabii Spor kanalı olacak.

Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

REAL MADRİD MARSİYA KAÇAK BEDAVA MAÇ

Real Madrid Marsilya kaçak canlı maç yayın link/linkleri üzerinden canlı maç izlemek yasal değildir. Bu tür yayınlar telif haklarını ihlal eder ve ciddi güvenlik riskleri taşır. Real Madrid Marsilya korsan yayın siteleri, kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayarlarına zarar verebilecek zararlı yazılımlar içerebilir.

Real Madrid Marsilya karşılaşması, en güvenilir ve HD kalitede Tabii Spor üzerinden izlenebilecek. Real Madrid Marsilya maçını kaçak maç siteleri üzerinden izlemek suçtur.

#Futbol
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#marsilya
#marsilya
#canlı yayın
#prime video
#Tabii Spor
#Tabii Spor
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
