Real Madrid Marsilya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Real Madrid ile Marsilya, Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma için maç saati, yayıncı kanallar ve kadrolar açıklandı.

Real Madrid ile Marsilya arasındaki karşılaşma, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında oynanacak maçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Mücadele 36 takımın katıldığı yeni formatın ilk haftasında oynanacak ve bu sezonki sıralamalar açısından önem taşıyacak. Maç saat 22.00’de başlayacak.

Real Madrid sahasında Marsilya’yı ağırlarken iki takımın kadroları da belli oldu. Real Madrid Marsilya maçı ilk 11’leri şöyle:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Tchouameni, Valverde, Rodrygo, Arda Güler, Mastantuono, Mbappe

Marsilya 11: Rulli, Emerson, Pavard, Balerdi, Medina, Hojbjerg, Kondogbia, Weah, O'Riley, Greenwood, Aubameyang

REAL MADRİD MARSİLYA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Marsilya maçı Türkiye’de Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları Real Madrid Marsilya maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Yayın, karşılaşma öncesinden itibaren futbolseverlere sunulacak.

Uluslararası yayıncılar da karşılaşmayı farklı bölgelerde ekrana getirecek. Bu yayıncılar arasında birçok ülke için özel kanallar yer alıyor. Her ülke kendi yayın hakları kapsamında maçı farklı kanallar üzerinden yayınlayacak.

Real Madrid Marsilya maçını şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar listelendi. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN Argentina, Azerbaycan’da TV NET, Belçika’da Play Sports 3, Brezilya’da HBO Max, Danimarka’da Viaplay, Fransa’da Canal+ Live 1, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport maçın canlı yayınını yapacak.

ABD: Prime Video

Prime Video Almanya: DAZN

DAZN Arjantin: ESPN Argentina

ESPN Argentina Azerbaycan: TV NET

TV NET Belçika: Play Sports 3

Play Sports 3 Brezilya: HBO Max

HBO Max Danimarka: Viaplay

Viaplay Fransa: Canal+ Live 1

Canal+ Live 1 Hollanda: Sport 24

Sport 24 Rusya: Okko Sport

Real Madrid Marsilya kaçak canlı maç yayın link/linkleri üzerinden canlı maç izlemek yasal değildir. Bu tür yayınlar telif haklarını ihlal eder ve ciddi güvenlik riskleri taşır. Real Madrid Marsilya korsan yayın siteleri, kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayarlarına zarar verebilecek zararlı yazılımlar içerebilir.

Real Madrid Marsilya karşılaşması, en güvenilir ve HD kalitede Tabii Spor üzerinden izlenebilecek. Real Madrid Marsilya maçını kaçak maç siteleri üzerinden izlemek suçtur.