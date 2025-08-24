Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

İspanya La Liga'nın 2. haftası kapsamında bugün Real Madrid, Real Oviedo deplasmanına çıkacak. Sezona galibiyet ile başlayan eflatun-beyazlılar, Real Oviedo maçını da yenerek seri yakalamayı planlıyor.

Real Oviedo ise ilk hafta aldığı mağlubiyetin ardından, Real Madrid karşısında puan almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Oviedo - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Oviedo şehrinde bulunan Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak olan Real Oviedo - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise De Burgos Bengoetxea olacak.

ARDA GÜLER REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından daha fazla ilk 11'de süre bulmaya başlamıştı. Real Madrid'in orta sahasının vazgeçilmez parçalarından olmaya doğru ilerleyen Arda Güler'in Real Oviedo - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Real Oviedo'da karşılaşma öncesinde Lemos'un sakatlığı bulunuyor. Reina ise kırmızı kart gördüğü için karşılaşmada oynamayacak.

Real Madrid tarafında ise Endrick, Bellingham, Camavinga ve Mendy sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim, Mbappe, Vinicius