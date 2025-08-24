Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

La Liga'da yeni sezon heyecanı devam ediyor. Bugün Real Madrid, Real Ovieoda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Real Oviedo - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Taraftarlar tarafından Real Oviedo - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Karşılaşma 22.30'da başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 20:30

İspanya 'nın 2. haftası kapsamında bugün , Real Oviedo deplasmanına çıkacak. Sezona galibiyet ile başlayan eflatun-beyazlılar, Real Oviedo maçını da yenerek seri yakalamayı planlıyor.

Real Oviedo ise ilk hafta aldığı mağlubiyetin ardından, Real Madrid karşısında puan almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Oviedo - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Oviedo şehrinde bulunan Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak olan Real Oviedo - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise De Burgos Bengoetxea olacak.

Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

ARDA GÜLER REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz , Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından daha fazla ilk 11'de süre bulmaya başlamıştı. Real Madrid'in orta sahasının vazgeçilmez parçalarından olmaya doğru ilerleyen Arda Güler'in Real Oviedo - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Real Oviedo'da karşılaşma öncesinde Lemos'un sakatlığı bulunuyor. Reina ise kırmızı kart gördüğü için karşılaşmada oynamayacak.

Real Madrid tarafında ise Endrick, Bellingham, Camavinga ve Mendy sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Real Oviedo Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim, Mbappe, Vinicius

ETİKETLER
#Futbol
#real madrid
#arda güler
#la liga
#mac
#Real Oviedo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.