Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ODTÜ rektörlüğüne Ahmet Yozgatlıgil atandı

16 Ağustos 2024 08:58 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince ODTÜ rektörlüğüne Ahmet Yozgatlıgil getirildi.

YENİ ODTÜ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Resmi Gazete’nin 16 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörü Ahmet Yozgatlıgil oldu.

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında dünyaya gelen Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü eğitimlerini ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirerek 2005 yılında doktorasını ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında tamamladı.

Çalışmalarını ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam ettiren Ahmet Yozgatlıgil, 2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne katıldı.

2016 yılından itibaren dört yıl boyunca ODTÜ araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapan Yozgatlıgil, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi’nde ve TÜBİTAK UZAY’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2020 yılından beri TÜBİTAK görev başkanlığı yapan evli ve iki çocuk babası Ahmet Yozgatlıgil, 16 Ağustos 2024 tarihinde ODTÜ rektörlüğüne atandı.