Niğde'de oto galeriye silahlı saldırı! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Niğde'de bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda başından vurulan küçük bir çocuk ağır yaralanırken, saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinali Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

Saldırı sırasında babasıyla beraber dükkanda bulunan ve iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu olduğu öğrenilen M.E.A. (8) başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.