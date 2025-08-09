Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Niğde'de oto galeriye silahlı saldırı! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Niğde'de bir oto galeriye akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. O sırada babasıyla birlikte galeride bulunan 8 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturmada 4 şüpheli yakalandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
06:20
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
06:26

'de bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda başından vurulan küçük bir ağır yaralanırken, saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinali Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine düzenlendi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

Saldırı sırasında babasıyla beraber dükkanda bulunan ve iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu olduğu öğrenilen M.E.A. (8) başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde'de oto galeriye silahlı saldırı! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde'de oto galeriye silahlı saldırı! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Niğde'de oto galeriye silahlı saldırı! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

TGRT Haber
