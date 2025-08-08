Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fatih’te hareketli saatler! Döviz bürosuna kurşun yağdırdılar

İstanbul Fatih’te motosikletli iki şüpheli, bir döviz bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar yakalanırken 3 şüpheli kurşunların hedefi olan 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 17:29

İstanbul Fatih'te yer alan bir döviz bürosunda meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli döviz bürosuna silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler bir başka şahıs ile buluşmak üzere bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü T.M.A. Güngören’de yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih’te hareketli saatler! Döviz bürosuna kurşun yağdırdılar

Adresinde yapılan aramada ise, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmaların devamında, olay günü motosiklet üzerinde bulunan U.B. ile silahlı saldırıdan sonra buluştukları U.Ü.B. isimli 2 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik, Çanakkale'de sahada! Yaşlı bakım merkezi böyle boşaltıldı
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! 3 köy tahliye edildi, havalimanı kapatıldı
Bir il daha kuralık tehlikesiyle karşı karşıya! Su seviyesi yüzde 5'e düştü
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#gözaltı
#Motosiklet Güvenliği
#Dövize Saldırı
#Görgü Tanığı
#Silah Ele Geçirili
#Polisler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.