SON DAKİKA!
Ricky Hatton kimdir neden öldü? Dünya şampiyonu boksör ölü bulundu

Eski hafif sıklet ve ağır sıklet dünya şampiyonu İngiliz boks efsanesi Ricky Hatton, Hyde’daki konutunda ölü bulundu.

Ricky Hatton kimdir neden öldü? Dünya şampiyonu boksör ölü bulundu
İngiliz yıldızı Ricky Hatton, Greater Manchester’daki Hyde semtindeki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Emniyet, sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine olay mahalline gitti ve 46 yaşındaki Hatton’ın cansız bedenini tespit etti.

Ricky Hatton kimdir neden öldü? Dünya şampiyonu boksör ölü bulundu

Greater Manchester polisinden yapılan açıklamaya göre, boksörün vefatı şüpheli olarak değerlendirilmedi.

Hatton’un edip etmediği kesin değil ancak gerçekleştirilecek otopsi raporunun ardından gerçek ortaya çıkacak.

Ricky Hatton kimdir neden öldü? Dünya şampiyonu boksör ölü bulundu

RİCKY HATTON KİMDİR?

6 Ekim 1978 doğumlu sporcunun gerçek adı Richard John Hatton’dır.

Ricky Hatton 1997’den 2012’ye kadar profesyonel boks yaptı.

Daha sonra ise boks organizatörü ve çalıştırıcı olarak görev aldı.

Boks kariyeri boyunca hafif velter sıklet kategorisinde birden çok dünya şampiyonluğu ve bir velter sıklet şampiyonluğu kazandı.

Ricky Hatton’ın ölümü şüpheli mi?
Polis, Hatton’ın ölümünü şüpheli bulmadı ancak kesin sonuç otopsi raporuyla netleşecek.
#İngiltere
#ölüm
#intihar
#boks
#dünya şampiyonu
#Ricky Hatton
#Aktüel
