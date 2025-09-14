Ricky Hatton kimdir neden öldü? Dünya şampiyonu boksör ölü bulundu

İngiliz boks yıldızı Ricky Hatton, Greater Manchester’daki Hyde semtindeki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Emniyet, sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine olay mahalline gitti ve 46 yaşındaki Hatton’ın cansız bedenini tespit etti.

Greater Manchester polisinden yapılan açıklamaya göre, boksörün vefatı şüpheli olarak değerlendirilmedi.

Hatton’un intihar edip etmediği kesin değil ancak gerçekleştirilecek otopsi raporunun ardından gerçek ortaya çıkacak.

RİCKY HATTON KİMDİR?

6 Ekim 1978 İngiltere doğumlu sporcunun gerçek adı Richard John Hatton’dır.

Ricky Hatton 1997’den 2012’ye kadar profesyonel boks yaptı.

Daha sonra ise boks organizatörü ve çalıştırıcı olarak görev aldı.

Boks kariyeri boyunca hafif velter sıklet kategorisinde birden çok dünya şampiyonluğu ve bir velter sıklet şampiyonluğu kazandı.