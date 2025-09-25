Ronaldo futbolu bıraktı mı? Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise dünyaca ünlü yıldız futbolcu Al Nassr ile olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Al Nassr'dan yıllık 185 milyon Euro kazanan Ronaldo'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ise tekrardan gündem oldu. Futbolseverler tarafından Ronaldo futbolu bıraktı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

RONALDO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Cristiano Ronaldo futbolu bırakmadı. Yıldız futbolcu Al Nassr'da oynamaya devam ediyor. Ronaldo geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada futbolcu bırakacağı tarihle ilgili "emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun açıklamalarının ardından All Nassr ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte futbolcu bırakacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili yıldız futbolcu henüz bir açıklama yapmadı.

Milli takım geleceğiyle ilgili de açıklama yapan Ronaldo "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.

RONALDO NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz aylarda Al Nassr ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Yıllık 185 milyon Euro karşılığında sözleşme uzatan Ronaldo, dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanına elinde bulunduruyor. Yıldız futbolcunun kazandığı rakam aylık 15 milyon Euro, haftalık ise 3,8 milyon Euro'ya denk geliyor.