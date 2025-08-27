Sakarya Akyazı orman yangının söndürüldü mü? Son durum araştırılıyor

Saat 14.30 sıralarında Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi bölgesinde, çıkan orman yangını bölgede paniğe neden oldu.

Yangın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda müdahale ekipleri sevk edildi.

SAKARYA AKYAZI ORMAN YANGININ SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede yayılmaya devam eden yangının dumanları ilçenin dört bir yanından görüldü.

Ekipler, yangını söndürmek için adeta seferber oldu.

Saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.