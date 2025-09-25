Menü Kapat
22°
Salzburg Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması kapsamında Salzburg ile Porto bugün karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan Salzburg - Porto maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Salzburg - Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Salzburg Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde
Avrupa'nın en prestijli ikinci organizasyonu olan 'nde lig aşamasının 1. hafta maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan son karşılaşmalar kapsamında Avusturya ekibi ile Portekiz takımı karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Salzburg - Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Salzburg Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde

SALZBURG - PORTO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Avusturya'da bulunan Red Bull Arena'da oynanacak olan Salzburg - Porto maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Salzburg karşılaşma öncesinde Avusturya Bundesliga'da oynadığı son 2 maçta mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Porto karşılaşmasında galibiyet alarak tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Salzburg Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde

Porto ise yeni sezona oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Portekiz Süper Ligi'nde namağlup bir şekilde ilerleyen Porto, Salzburg karşılaşmasıyla serisini devam ettirmek istiyor.

SALZBURG - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Salzburg - Porto maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Salzburg Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde

SALZBURG - PORTO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Bu sezon kadrosunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle problemler yaşayan Salzburg'da, Porto maçında 6 futbolcu forma giyemeyecek. Justin Omoregie, Anrie Chase, Valentin Sulzbacher, John Melberg, Takumu Kawamura ve Karim Konate mücadelede sakatlıkları nedeniyle yer almayacak.

Porto tarafında ise Martim Fernandes ve Nehuen Perez sakatlıklarından dolayı oynamayacaklar.

Salzburg - Porto maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Salzburg: Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate, Kitano, Kjaergaard; Ratkov, Vertessen

Porto: Costa; Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#porto
#canlı yayın
#salzburg
#Maç Takımı
#Aktüel
