Salzburg Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde

Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 1. hafta maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan son karşılaşmalar kapsamında Avusturya ekibi Salzburg ile Portekiz takımı Porto karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Salzburg - Porto maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

SALZBURG - PORTO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Avusturya'da bulunan Red Bull Arena'da oynanacak olan Salzburg - Porto maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Salzburg karşılaşma öncesinde Avusturya Bundesliga'da oynadığı son 2 maçta mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Porto karşılaşmasında galibiyet alarak tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Porto ise yeni sezona oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Portekiz Süper Ligi'nde namağlup bir şekilde ilerleyen Porto, Salzburg karşılaşmasıyla serisini devam ettirmek istiyor.

SALZBURG - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Salzburg - Porto maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

SALZBURG - PORTO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Bu sezon kadrosunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle problemler yaşayan Salzburg'da, Porto maçında 6 futbolcu forma giyemeyecek. Justin Omoregie, Anrie Chase, Valentin Sulzbacher, John Melberg, Takumu Kawamura ve Karim Konate mücadelede sakatlıkları nedeniyle yer almayacak.

Porto tarafında ise Martim Fernandes ve Nehuen Perez sakatlıklarından dolayı oynamayacaklar.

Salzburg - Porto maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Salzburg: Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate, Kitano, Kjaergaard; Ratkov, Vertessen

Porto: Costa; Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz