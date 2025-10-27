Sam Altman küresel ekonomiyi çökertebilir

Son yıllarda Amerikan ekonomisinin omurgasını oluşturan teknoloji devleri, bütün yatırımlarını yapay zekâya yönlendirmiş durumda. Microsoft, Google ve Meta, bu yarışta geri kalmamak için milyarlarca doları gözden çıkarıyor. Fakat işin ilginç yanı, tüm bu dev yatırımlara rağmen yapay zekâdan elde edilen gelir hâlâ oldukça sınırlı.

Bu durum, finansal anlamda dengesiz ve kırılgan bir yapı ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, “AI balonu” olarak adlandırılan bu sistemin bir gün patlaması hâlinde, domino etkisiyle Amerikan ekonomisini ve dolayısıyla tüm dünyayı sarsabileceğini söylüyor.

"ALTMAN, TARİHİN EN RİSKLİ KUMARINI OYNUYOR"

Amerikalı ekonomist Stacy Rasgon, bu dengesiz tablonun OpenAI CEO'su Sam Altman’ı son derece kritik bir konuma getirdiğini vurguluyor. Bernstein Research’te analist olarak görev yapan Rasgon, OpenAI’ın neredeyse 1 trilyon dolarlık yatırımı yönettiğine dikkat çekerek, "Altman, küresel ekonomiyi çökertebilecek güce sahip" diyor.

Rasgon'a göre, eğer Altman liderliğindeki OpenAI bu yatırımları gelir getiren bir modele dönüştürmeyi başarırsa, tarihin en büyük girişim başarılarından biri yaşanacak. Ancak işler ters giderse, sonuçları küresel ölçekte yıkıcı olabilir.

“YA DEVRİM YA ÇÖKÜŞ”

Uzmanlar, yapay zekâ sektöründeki aşırı iyimserliğin yerini temkinli bir bekleyişe bıraktığını belirtiyor. Rasgon, “Altman’ın vereceği kararlar önümüzdeki on yılı belirleyecek. Ya tarihin en parlak dönemine gireceğiz ya da küresel bir çöküşe” diyor ve ekliyor: "Şu anda hangisinin bizi beklediğini kimse bilmiyor."