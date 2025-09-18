Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ne kadar? 2025-2026 galibiyet ve beraberlik parası açıklandı

Şampiyonlar Ligi galibiyet primi geliri belli oldu. UEFA, 2025-2026 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacak yeni para ödüllerini açıkladı. Takımlar, turnuvaya katıldıkları anda sabit bir gelir elde edecek, ayrıca galibiyet, beraberlik, sıralama bonusları ve eleme turlarındaki ödüllerle kasalarını dolduracak. İşte Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet ve beraberlik para ödülü…

GİRİŞ:
18.09.2025
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 23:12

’nde 2025-2026 sezonuyla birlikte para ödüllerinde yeni dönem başlıyor. Yeni formatla birlikte kulüpler, farklı kriterlere göre ciddi gelirler elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ

Turnuvanın lig aşamasında alınan her galibiyet, kulüpler için büyük bir gelir kalemini oluşturuyor. UEFA, yeni sistemde bir galibiyet karşılığında kulüplere 2 milyon 100 bin euro ödeneceğini açıkladı. Ayrıca, lig aşamasında kazanılacak puanlar sadece primlerle sınırlı kalmayacak, sıralama bonusları ve hisse payları üzerinden de ek gelir sağlanacak.

Galibiyet primleriyle birlikte lig formatında başarı yakalayan kulüplerin toplam kazançları katlanarak artacak. Bu aşamada sadece galibiyetler değil, genel sıralamada elde edilen konum da gelirleri belirleyecek. Örneğin, 1. sıradaki takım 36 hisse alarak ciddi bir pay elde edecek. Böylece galibiyet ödülleri, sıralama üzerinden dağıtılacak hisselerle birleştiğinde kulüplerin kasasına milyonlarca euro girmesi mümkün olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BERABERLİK PRİMİ PARASI NE KADAR?

Lig aşamasında alınan beraberlikler için de belirlenen net bir prim ödemesi bulunuyor. UEFA, her beraberlik karşılığında kulüplere 700 bin euro ödeneceğini duyurdu. Beraberlik primi, galibiyet primine göre daha düşük olsa da lig aşamasında elde edilecek toplam gelir içinde önemli bir yer tutuyor. Beraberliklerin yanı sıra sıralamadan gelen ek paylar da hesaba katıldığında, tek bir puan bile kulüpler için ciddi katkı sağlayabiliyor.

Beraberlik primleri, özellikle turnuvada dengeli geçen karşılaşmalarda takımların kasasına ek bir kaynak sağlıyor. Galibiyet kadar yüksek olmasa da alınan her beraberlik, kulüplerin toplam gelir tablosuna yansıyor. Bu nedenle ’nde sadece kazanılan maçlar değil, kaybedilmeyen her maç da kulüplerin mali tablolarına katkı yapıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 1 GALİBİYET PARASI GELİRİ NE KADAR?

UEFA tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, lig aşamasında alınacak her bir galibiyet kulüplere 2 milyon 100 bin euro kazandıracak. Bir kulübün lig aşamasında alacağı galibiyet sayısı, doğrudan kasasına girecek miktarı belirleyecek. Bir galibiyetin sağlayacağı gelir sadece primle sınırlı değil. Kazanılan her üç puan, aynı zamanda sıralamadaki yerin güçlenmesine de katkı sağlıyor. Sıralama bonusları ve hisse payları eklendiğinde tek bir galibiyetin toplam getirisi çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAĞLUBİYETTE PARA VERİLİYOR MU?

UEFA’nın açıkladığı sistemde mağlubiyet yaşayan kulüplere doğrudan bir prim ödemesi yapılmıyor. Ancak takımlar, turnuvaya katıldıkları anda aldıkları sabit katılım ücreti sayesinde gelir elde etmeye devam ediyor. Her kulüp, lig aşamasına ayak bastığında 18 milyon 620 bin euro alıyor ve bu rakam mağlubiyet yaşansa bile değişmiyor. Dolayısıyla mağlubiyetlerde doğrudan prim bulunmasa da kulüplerin kasasına katılım payı gibi gelirler girmeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra televizyon yayın gelirlerinden sağlanacak ek paylar da mağlubiyet alsa bile kulüplere dağıtılacak. Ülkeler arasında dağıtılacak bu gelir kalemleri sayesinde, turnuvaya katılmak tek başına mali açıdan büyük bir katkı anlamına geliyor.

