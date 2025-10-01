Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ne kadar? Galatasaray'ın şu ana kadar kazandığı para ödülü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 2. haftası kapsamında RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılar 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın, Liverpool'u yenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ne kadar olduğu gündeme geldi. Taraftarlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar kazandığı para miktarını merak ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ NE KADAR?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nde alınan her galibiyet için takımlar 2,1 milyon Euro para ödülü alacak.

Beraberlikte ise takımlara 700 bin Euro ödeneceği açıklandı. Bu ödüllerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılan her takım 18 milyon 620 bin Euro başlangıç primi almıştı. Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar 2 milyon Euro, 9-16 arasındaki kulüpler ise 1 milyon Euro sıralama bonusu alacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANDI?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu olduğu için Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan katılım sağladı. Sarı-kırmızılılar bu sayede ilk etapta 18 milyon 620 bin Euro başlangıç primini kasasına koydu.

Liverpool karşılaşmasında da galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar 2,1 milyon Euro para ödülü daha kazandı. Böylelikle Galatasaray şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon 720 bin Euro kazandı.