Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 3 farklı kanalda yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonunun lig aşaması bu hafta başlıyor. Devler Ligi’nde ilk hafta maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-26 sezonu karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformunda canlı olarak yayınlanacak. Tabii bünyesindeki Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4 ve Tabii Spor 5 kanalları da turnuvanın yayıncıları arasında bulunuyor.

Lig aşamasında 36 takımın yer aldığı bu sezonda yayın programı da oldukça yoğun olacak. 3 gün boyunca futbolseverler hem Avrupa’nın dev kulüplerini hem de sürpriz çıkışlar yapabilecek takımları ekranlardan izleyebilecek. Özellikle aynı saatlerde oynanan karşılaşmalar, Tabii’nin çoklu kanal seçeneği sayesinde farklı ekranlardan izlenebilecek.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Sarı-kırmızılı ekibin ilk sınavı olması nedeniyle karşılaşmaya büyük ilgi bekleniyor.

Galatasaray’ın oynayacağı maç aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek. Tabii Spor kanalları üzerinden, Galatasaray dışında diğer eş zamanlı oynanan maçlar da ekranlara yansıyacak. Böylece temsilcimizin mücadelesi TRT 1’de, diğer maçlar ise Tabii’nin yayın ağı aracılığıyla sporseverlere ulaştırılacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonunun ilk haftası bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Saat 19.45’te Athletic Bilbao-Arsenal ve PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçlarıyla perde açılacak. Günün devamında ise 22.00’de Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya, Benfica-Karabağ ve Tottenham-Villarreal karşılaşmaları oynanacak.