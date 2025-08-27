Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları! Bugün maç var mı 27 Ağustos Çarşamba

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa yarışı sürüyor. Bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe ile Benfica mücadele edecek.
27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan Devlet Ligi maçlarının saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşamın maçları şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
19:45 | Karabağ – Ferencvaros (CBC Sport, tabii Spor)
22:00 | Benfica – Fenerbahçe (TRT 1)
22:00 | Club Brugge – Glasgow Rangers (Yayın Yok)
22:00 | Kopenhag – Basel ( tabii Spor 1)
İspanya La Liga
22:00 | Celta Vigo – Real Betis (S Sport, Idman TV, S Sport Plus)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam 22.00'de Fenerbahçe ile Benfica karşılaşacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya saatler kala taraftarlar maçın canlı yayın bilgilerini araştırdı. İki takım arasında bu akşam 8. resmi maç oynanırken karşılaşmalarda Benfica 3, Fenerbahçe 2 kez galip oldu. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.