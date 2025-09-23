Şampiyonlar Ligi'nde kaç takım üst tura çıkacak? 2025 yeni formata göre takım sayısı

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde yarış kaldığı yerden devam ederken kaç takım üst tura yükselecek netleşti. Futbolseverlerin heyecanla izlediği maçlarda yarışacak olan takım sayısı belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ TAKIM ÜST TURA ÇIKACAK 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başlarken 36 takım mücadele edecek. Lig aşamasında 8 maç yapan takımlar ilk 8'e girmeyi hedefleyecek. İlk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselirken 9 ve 24. sırada olanlar çift maçlı eleme yaparak son 16 ekiplerine katılmak için mücadele edecek. Son sıralamaya göre ilk 24 içerisinde olamayanlar ise elenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ TAKIM YÜKSELECEK?

Lig usulünde 36 takım mücadele ederken 8 maç sonunda ilk 8'e girmeyi başaran takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışırken ilk 24 içerisinde yer almayanlar veda edecek. Final maçı 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Yeni formata göre Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.