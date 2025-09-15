Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar ve futbolcular! İşte en çok gol atana futbolcu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonuna kadar en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takım ve futbolcular gündeme yerleşti. Listede yok yok! Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarın lig aşaması başlıyor.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar ve futbolcular! İşte en çok gol atana futbolcu
Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde yarış sürerken Şampiyonlar Ligi'ni en çok hangi takım kazandı merak edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi kupasını 15 kez müzesine götüren listenin ilk sırasında yer alırken 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022, 2024 yıllarında olmak üzere 15 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başarırken 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında sahadan mağlubiyet ile ayrılarak kupayı alamadı.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar ve futbolcular! İşte en çok gol atana futbolcu

Madrid'in altında ise yer alıyor. İtalyan ekibi Milan 7 defa şampiyonluk kazanmayı başararak ikinci sırada yer aldı. En fazla maça çıkan takım ise 503 karşılaşma ile Real Madrid oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN GOL ATAN FUTBOLCU

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada ; Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 187 maçta 141 gol atmayı başardı.

ise Barcelona ve PSG'de görev aldığı zamanlarda 163 maçta 129 gol attı. Lewandowski ise 133 maçta 105 gol attı. 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, en çok gol atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar ve futbolcular! İşte en çok gol atana futbolcu

ŞAMPİYONLAR LİGİ EN FARKLI FİNALLER

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan-Barcelona: 4-0

