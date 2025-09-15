Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Devler Ligi’nde maçlar yarın başlıyor

Birçok başarılı takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla turnuvada başlanacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde 16 Eylül Salı itibarıyla lig aşaması başlıyor. Süper Lig ekibi olan Galatasaray'ın maçının oynanacağı tarih de belli oldu. Sarı kırmızılı ekip 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka perşembe günü 22.00'de başlarken binlerce taraftar canlı olarak takip edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇ PROGRAMI

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması maçları yarın başlıyor. İşte ligde maç programı:

Yarın:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat