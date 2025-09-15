Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Devler Ligi’nde maçlar yarın başlıyor

Birçok başarılı takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla turnuvada başlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 16 Eylül Salı itibarıyla lig aşaması başlıyor. Süper Lig ekibi olan Galatasaray'ın maçının oynanacağı tarih de belli oldu. Sarı kırmızılı ekip 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka perşembe günü 22.00'de başlarken binlerce taraftar canlı olarak takip edecek.
Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması maçları yarın başlıyor. İşte ligde maç programı:
Yarın:
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 Eylül Çarşamba:
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat