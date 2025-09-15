Menü Kapat
Şampiyonlar ligi'nde lig aşaması formatı nasıl olacak, kaç takım var? Maçlar yarın başlıyor

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması yarın itibarıyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği turnuvada Galatasaray da mücadele edecek. Lig formatında kaç takım olduğu da belli oldu.

Şampiyonlar ligi'nde lig aşaması formatı nasıl olacak, kaç takım var? Maçlar yarın başlıyor
'nde ilk haftanın programı belli olurken Galatasaray, Perşembe günü rakibi ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasının formatının nasıl olacağı da merak edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI FORMATI NASIL OLACAK?

Lig usulü 36 takım mücadele ederken 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada olan 16 takım ise çift maçlı elemelerle son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında olan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Şampiyonlar ligi'nde lig aşaması formatı nasıl olacak, kaç takım var? Maçlar yarın başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASINDA KAÇ TAKIM VAR?

Heyecanla takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken 36 takım mücadele edecek. 8 maçın ardından ilk 8'de yer almayı başaran takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkarken 9 ve 24. sırada olan 16 takım çift maç eleme usulü ile son 16 için yarışacak. İlk 24 içerisinde yer alamayanlar ise veda etmiş olacak.

