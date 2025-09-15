Şampiyonlar ligi'nde lig aşaması formatı nasıl olacak, kaç takım var? Maçlar yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı belli olurken Galatasaray, Perşembe günü rakibi ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasının formatının nasıl olacağı da merak edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI FORMATI NASIL OLACAK?

Lig usulü 36 takım mücadele ederken 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada olan 16 takım ise çift maçlı elemelerle son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında olan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASINDA KAÇ TAKIM VAR?

