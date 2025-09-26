Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Samsung S26 Ultra, Pro ne zaman çıkacak? Samsung etkinliğine geri sayım başladı

Samsung yeni amiral gemisi serisi olan S26 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. S26 Ultra ve Pro'nun şimdiden bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Vatandaşlar tarafından Samsung S26 Ultra, Pro ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

Samsung S26 Ultra, Pro ne zaman çıkacak? Samsung etkinliğine geri sayım başladı
Güney Koreli devi yeni serisi S26'ları tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikleri ortaya çıkmaya başlayan S26 serisinin Ultra ve Pro modelleri şimdiden gündem oldu.

Teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen Samsung S26 Ultra, Pro'nun ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Samsung S26 Ultra, Pro ne zaman çıkacak? Samsung etkinliğine geri sayım başladı

SAMSUNG S26 ULTRA, PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung tarafından henüz S26 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Güney Koreli firma genel olarak yeni amiral gemisi modellerini ocak veya şubat ayında tanıtıyor. Bu kapsamda Samsung S26 serisinin Ultra ve Pro modellerinin 2026 Ocak - Şubat aylarında tanıtılması bekleniyor.

Konuyla ilgili Samsung tarafından tanıtım etkinliğinin tarihi duyurulunca haberimizi güncelleyeceğiz.

Samsung S26 Ultra, Pro ne zaman çıkacak? Samsung etkinliğine geri sayım başladı

SAMSUNG S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung S26 Ultra modelinde 6.9 inç boyutlu Dynamic AMOLED 2X ekranın olacağı tahmin ediliyor. 120 Hz yenileme oranı ve 2K çözünürlüğü desteklemesi beklenen bu ekranın CoE isimli yeni bir teknoloji ile gelecek. Bu yeni teknoloji sayesinde ekran panelinin incelmesi sağlanacak.

Samsung S26 Ultra, Pro ne zaman çıkacak? Samsung etkinliğine geri sayım başladı

S26 Ultra'nın işlemci tarafında ise Exynos 2600'ün tercih edileceği tahmin ediliyor. Ancak bazı telefonlarda ise Snapdragon 8 Elite 2'ün yer alması bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung S26 Ultra'nın 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı olması bekleniyor.

Kamera tarafında ise arka tarafta 200 MP çözünürlüklü ana kamera ve 50 MP telefoto kameranın yer alacağı iddia edildi.

