Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

Samsunspor Dinamo Kiev maçını verecek kanal belli oldu. UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Samsunspor, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Avrupa arenasında mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibin ikinci grup maçı olacak. İşte Samsunspor Dinamo Kiev maçı kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 20:22

, ’nin ikinci haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, grubun ilk maçında deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmişti.

SAMSUNSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta mücadelesinde oynanacak Samsunspor Dinamo Kiev maçı, ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1’i izlemek isteyen futbolseverler, kanalı hem televizyon hem de internet üzerinden takip edebilecek. TRT 1 HD; Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanalda yer alıyor. Maç, ayrıca tabii platformu aracılığıyla telefondan, tabletten, bilgisayardan veya televizyon ekranına yansıtılarak da izlenebilecek.

TRT 1 yayın akışı 23 Ekim 2025:

18.55 – İddiaların Aksine

19.00 - Maç Önü

19.45 - Fenerbahçe - Stuttgart (CANLI) | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22.00 - Samsunspor - Dinamo Kiev (CANLI) | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02.55 - Taşacak Bu Deniz

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

SAMSUNSPOR DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Dinamo Kiev karşılaşması, 22.00’de başlayacak. Mücadele Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmanın hakemi İzlandalı Ivar Orri Kristjansson olacak. Kristjansson’un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak, dördüncü hakem ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

Samsunspor’da Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği kadroda yer alamayacak. Son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham bir süre forma giyemeyecek. Zeki Yavru’nun durumu maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de bu mücadelede forma şansı bulamayacak.

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ

Samsunspor, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos karşısında başlamıştı. İlk maçta 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Ardından yoluna Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı.

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

Grup aşamasında Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, grupta 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev’in ardından AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik takımlarıyla da karşılaşacak.

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV NEREDE İZLENİR?

Samsunspor Dinamo Kiev mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitede izlenebilecek. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A üzerinden 11.096 H 30000 5/6 frekanslarıyla yayın yapıyor. TRT 1 HD yayınını izlemek isteyenler ise Türksat 4A’da 11.794 V 30000 3/4 veya Türksat 3A’da 11.054 V 30000 3/4 frekanslarını kullanabiliyor.

Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

Samsunspor Dinamo Kiev maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in resmi web sitesi veya tabii platformu üzerinden yayınlara erişebilecekler. Böylece karşılaşma, tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyon ekranına yansıtılarak HD kalitede, kesintisiz ve donmadan takip edilebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#samsun
#dinamo kiev
#trt 1
#samsunspor
#samsunspor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.