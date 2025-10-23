Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgileri açıklandı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, grubun ilk maçında deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmişti.

SAMSUNSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta mücadelesinde oynanacak Samsunspor Dinamo Kiev maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1’i izlemek isteyen futbolseverler, kanalı hem televizyon hem de internet üzerinden takip edebilecek. TRT 1 HD; Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanalda yer alıyor. Maç, ayrıca tabii platformu aracılığıyla telefondan, tabletten, bilgisayardan veya televizyon ekranına yansıtılarak da izlenebilecek.

TRT 1 yayın akışı 23 Ekim 2025:

18.55 – İddiaların Aksine

19.00 - Maç Önü

19.45 - Fenerbahçe - Stuttgart (CANLI) | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22.00 - Samsunspor - Dinamo Kiev (CANLI) | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02.55 - Taşacak Bu Deniz

SAMSUNSPOR DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Dinamo Kiev karşılaşması, 22.00’de başlayacak. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmanın hakemi İzlandalı Ivar Orri Kristjansson olacak. Kristjansson’un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak, dördüncü hakem ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Samsunspor’da Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği kadroda yer alamayacak. Son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham bir süre forma giyemeyecek. Zeki Yavru’nun durumu maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de bu mücadelede forma şansı bulamayacak.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ

Samsunspor, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos karşısında başlamıştı. İlk maçta 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Ardından yoluna Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı.

Grup aşamasında Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, grupta 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev’in ardından AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik takımlarıyla da karşılaşacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV NEREDE İZLENİR?

Samsunspor Dinamo Kiev mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitede izlenebilecek. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A üzerinden 11.096 H 30000 5/6 frekanslarıyla yayın yapıyor. TRT 1 HD yayınını izlemek isteyenler ise Türksat 4A’da 11.794 V 30000 3/4 veya Türksat 3A’da 11.054 V 30000 3/4 frekanslarını kullanabiliyor.

Samsunspor Dinamo Kiev maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in resmi web sitesi veya tabii platformu üzerinden yayınlara erişebilecekler. Böylece karşılaşma, tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyon ekranına yansıtılarak HD kalitede, kesintisiz ve donmadan takip edilebilecek.