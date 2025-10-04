Sanchez kaç maç ceza aldı? GS BJK derbisinde kırmızı kart kararı

Futbolseverlerin heyecanla izlediği Galatasaray Beşiktaş derbisinde Sanchez, kırmızı kart gördü.

SANCHEZ KAÇ MAÇ CEZA ALDI, ALACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk yarısında Sanchez, kırmızı kart görerek saha dışına alındı. Rafa Silva'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart kararı çıktı. Yasin Kol'un son adam olarak değerlendirme üzerine oyundan atılan Sanchez takımının 10 kişi kalmasına neden oldu.

SANCHEZ KAÇ MAÇ YOK?

SANCHEZ HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

SANCHEZ HANGİ MAÇTA FORMA GİYECEK?

Dev derbide heyecan sürerken Sanchez, kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle 2 maç ceza alması beklenen oyuncu Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaçırmasının ardından Trabzonspor derbisi ile forma giyebilecek. Sanchez'in kaç maç ceza alacağı PFDK tarafından verilecek olan kararın ardından resmiyet kazanacak.