19°
 Sumru Tarhan

Sanchez kaç maç ceza aldı? GS BJK derbisinde kırmızı kart kararı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta oynanan GS BJK derbisinin ilk yarısında Sanchez kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sanchez kaç maç yok merak edilirken açıklama bekleniyor.

Sanchez kaç maç ceza aldı? GS BJK derbisinde kırmızı kart kararı
04.10.2025
04.10.2025
21:03

Futbolseverlerin heyecanla izlediği derbisinde , gördü.

SANCHEZ KAÇ MAÇ CEZA ALDI, ALACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk yarısında Sanchez, kırmızı kart görerek saha dışına alındı. Rafa Silva'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart kararı çıktı. Yasin Kol'un son adam olarak değerlendirme üzerine oyundan atılan Sanchez takımının 10 kişi kalmasına neden oldu.

Sanchez kaç maç ceza aldı? GS BJK derbisinde kırmızı kart kararı

SANCHEZ KAÇ MAÇ YOK?

GS BJK derbisinin ilk yarısında Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrasında Sanchez, kırmızı kart gördü. Kırmızı kart kararı sonrası oyundan atılan ismin kaç maç olmayacağı resmi olarak duyurulmazken direkt kırmızı kart görmesinden dolayı en az 2 maç forma giyemeyecek.

Sanchez kaç maç ceza aldı? GS BJK derbisinde kırmızı kart kararı

SANCHEZ HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Galatasaray Beşiktaş maçında Sanchez'in kırmızı kart görmesinin ardından ilk yarı da sona erdi. Siyah beyazlı ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken Sanchez, Rafa Silva'ya yaptığı arkadan müdahale sonrasında kart görerek oyun dışında kaldı. Sanchez'in kırmızı kart almasının ardından Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaçırması bekleniyor.

Sanchez kaç maç ceza aldı? GS BJK derbisinde kırmızı kart kararı

SANCHEZ HANGİ MAÇTA FORMA GİYECEK?

Dev derbide heyecan sürerken Sanchez, kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle 2 maç alması beklenen oyuncu Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaçırmasının ardından Trabzonspor derbisi ile forma giyebilecek. Sanchez'in kaç maç ceza alacağı PFDK tarafından verilecek olan kararın ardından resmiyet kazanacak.

#Spor
#galatasaray
#ceza
#beşiktaş
#sanchez
#derbi
#kırmızı kart
#Aktüel
