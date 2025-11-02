Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2 Kasım'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile mücadele edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçları 2. günüyle kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Şanlıurfaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı oynanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şanlıurfaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçının hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı belli oldu.

ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan Şanlıurfaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şanlıurfaspor bu sezon TFF 2. Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Şanlıurfaspor ligde 2. sırada yer alıyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ligde 11. sırada bulunuyor.

ŞANLIURFASPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda karşılaşmayı Abdulbaki Ayyıldız'ın yöneteceği belirtildi. Yardımcı hakem olarak ise Sezgin Şahbaz ve Harun günaydın görev alacak. Hakem Berkay Yavuz ise mücadelede dördüncü hakem olacak.