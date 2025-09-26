Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Şarkıcı Güllü kimdir, nereli? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Güllü ismiyle bilinen ünlü sanatçı Gül Tut hayatını kaybetti. Acı haberi öğrenen hayranları şarkıcı Güllü kimdir, nereli sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Ünlü sanatçının oğlu sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Güllü kimdir, nereli? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:09

Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden olan ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız bugün saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu.

Sanatçının sevenleri tarafından şarkıcı Güllü kimdir, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Şarkıcı Güllü kimdir, nereli? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

ŞARKICI GÜLLÜ KİMDİR, NERELİ?

Güllü ismiyle bilinen ünlü Gül Tut, 15 Ekim 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan Güllü, ailesinin maddi durumlarından dolayı okulu bıraktı.

Şarkıcılığa devam eden ünlü sanatçı 1990'lı yıllarda yaptığı albümlerle adını geniş kitlelere duyurdu. Evlendikten sonra bir süre sahnelere ara veren Güllü, 2000 yılında boşandıktan sonra tekrardan sahnelere döndü. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı 51 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcı Güllü kimdir, nereli? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

ŞARKICI GÜLLÜ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı Güllü'nün, 25 Eylül Perşembe gününü 26 Eylül Cuma gününe bağlayan gece saat 03.00 sıralarında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşarak aşağı düştüğü öğrenildi.

Sanatçının oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#kaza
#vefat
#sanatçı
#türk müziği
#Güllü
#Arabesk Müziği
#Ölüm Haberi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.