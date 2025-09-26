Şarkıcı Güllü kimdir, nereli? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden olan ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız bugün saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu.

Sanatçının sevenleri tarafından şarkıcı Güllü kimdir, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ŞARKICI GÜLLÜ KİMDİR, NERELİ?

Güllü ismiyle bilinen ünlü sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan Güllü, ailesinin maddi durumlarından dolayı okulu bıraktı.

Şarkıcılığa devam eden ünlü sanatçı 1990'lı yıllarda yaptığı albümlerle adını geniş kitlelere duyurdu. Evlendikten sonra bir süre sahnelere ara veren Güllü, 2000 yılında boşandıktan sonra tekrardan sahnelere döndü. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı 51 yaşında hayatını kaybetti.

ŞARKICI GÜLLÜ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı Güllü'nün, 25 Eylül Perşembe gününü 26 Eylül Cuma gününe bağlayan gece saat 03.00 sıralarında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşarak aşağı düştüğü öğrenildi.

Sanatçının oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.