Sergen Yalçın Beşiktaş’ın başına mı geçiyor? Solskjaer ile yollar ayrılmıştı

UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a yenilerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kontratı feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Norveçli hocanın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, teknik adam adayları arasında öne çıkan isim belli oldu.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’IN BAŞINA MI GEÇİYOR?

Beşiktaş'ta Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine geçmek için en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu iddia edildi.

Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile kısa zaman içerisinde görüşmesi tahmin ediliyor.

Yalçın, Ocak 2020 - Aralık 2021 döneminde de Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah beyazlı ekip Süper Lig ile Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.