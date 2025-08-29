Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına mı geçiyor? Solskjaer ile yollar ayrılmıştı

Avrupa'ya veda eder etmez Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu iddia edildi.

Sergen Yalçın Beşiktaş’ın başına mı geçiyor? Solskjaer ile yollar ayrılmıştı
29.08.2025
29.08.2025
saat ikonu 00:38

'nde Lausanne'a yenilerek Avrupa kupalarına veda eden 'ta, 'in kontratı feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Norveçli hocanın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, teknik adam adayları arasında öne çıkan isim belli oldu.

Sergen Yalçın Beşiktaş’ın başına mı geçiyor? Solskjaer ile yollar ayrılmıştı

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA MI GEÇİYOR?

Beşiktaş'ta Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine geçmek için en güçlü adayın olduğu iddia edildi.

Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile kısa zaman içerisinde görüşmesi tahmin ediliyor.

Yalçın, Ocak 2020 - Aralık 2021 döneminde de Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah beyazlı ekip Süper Lig ile Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

TGRT Haber
