Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’tan ayrıldı mı? Avrupa’ya vedanın ardından ipler koptu

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş sahasında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

İki takım arasındaki ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.

Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Raundu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenilen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Raundu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla saf dışı bırakan Kartal, play-off etabında İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre’deki karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 1-0 mağlup oldu.