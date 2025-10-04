Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sergen Yalçın neden sarı kart gördü, neye itiraz etti?

Galatasaray Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'ın sarı kart görmesi üzerine neden sarı kart gördü sorusunu maçı takip edenler araştırmaya başladı. Dev derbide yardımcının uyarısı sonrasında Yasin Kol'un Sergen Yalçın'a sarı kart göstermesinin ardından neye itiraz ettiği de taraftarın gündemine yerleşti.

Sergen Yalçın neden sarı kart gördü, neye itiraz etti?
Trendyol 'in 8. haftasında oynanan maçında siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, sarı kart gördü.

SERGEN YALÇIN NEDEN SARI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanan dev derbinin 24. dakikasında hava topunda El Bilal Toure ve Singo karşı karşıya geldi. Singo'nun müdahalesi ile Toure yerde kaldı. Yasin Kol ise pozisyonu devam ettirdi. ise pozisyona itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Yalçın maç esnasında "Buna faul vermiyorsun, bana sarı kart gösteriyorsun" tarzında ifadelerle tepki gösterdi.

Sergen Yalçın neden sarı kart gördü, neye itiraz etti?

SERGEN YALÇIN NEYE İTİRAZ ETTİ?

Bugün oynanan GS BJK derbisinin 24. dakikasında Sergen Yalçın, sarı kart gördü. Singo ile Toure arasındaki pozisyonun devam ettirilmesi üzerine tepki gösteren Sergen Yalçın, Yasin Kol tarafından sarı kart gördü.

SERGEN YALÇIN SARI KART MI GÖRDÜ?

Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta oynanan müsabakada Sergen Yalçın, sarı kart gördü. Pozisyona devam kararı sonrasında Yasin Kol, Yalçın için sarı kart çıkardı.

