Sergen Yalçın neden sarı kart gördü, neye itiraz etti?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanan dev derbinin 24. dakikasında hava topunda El Bilal Toure ve Singo karşı karşıya geldi. Singo'nun müdahalesi ile Toure yerde kaldı. Yasin Kol ise pozisyonu devam ettirdi. Sergen Yalçın ise pozisyona itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Yalçın maç esnasında "Buna faul vermiyorsun, bana sarı kart gösteriyorsun" tarzında ifadelerle tepki gösterdi.

