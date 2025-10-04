Davinson Sanchez neden kırmızı kart gördü, maçtan atıldı mı? GS 10 kişi devam ediyor

Galatasaray Beşiktaş maçında ilk yarıyı önde ilerleten Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray, oyuncusunun kart görmesi nedeniyle 10 kişi kaldı.

SANCHEZ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Davinson Sanchez 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında oyundan atıldı. Sanchez'in Rafa Silva'ya yaptığı hamle sonrasında hakem Yasin Kol, kırmızı kartını çıkardı. Dev derbide Galatasaray 10 kişi kaldı.

Bugün oynanan GS BJK derbisinde Davinson Sanchez, maçın 35. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'ya arkadan yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Bunun nedeni ise Sanchez'in son adam olması oldu. Yasin Kol, Davinson Sanchez'i son adam olarak değerlendirerek kırmızı kart gösterip oyundan ihraç etti.