Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sérgio Conceição kimdir neden gündem oldu? Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın açıklaması gündem oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre öncesi başkan adaylarından Sadettin Saran’ın teknik direktör adayı olarak Sérgio Conceição ismini açıklamasının ardından teknik adamın kariyeri merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sérgio Conceição kimdir neden gündem oldu? Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın açıklaması gündem oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 19:41

'de 13 -14 Eylül tarihinde yapılacak olan öncesinde başkan adaylarından Sadettin Saran, kulübün gündemine bomba gibi düşen bir duyuru yaparak, adaylarının Sérgio Conceição olduğunu açıkladı.

Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, yalnızca Portekiz futbolunun değil, Avrupa'nın da en dikkat çekici ve en başarılı teknik adamlarından biri.

Sérgio Conceição kimdir neden gündem oldu? Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın açıklaması gündem oldu

SÉRGİO CONCEİÇÃO KİMDİR?

Hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazandığı kupalarla, özellikle de FC Porto'ya kattıklarıyla efsanevi bir konuma sahip.

Sérgio Conceição, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu.

Ribeira de Frades bölgesinde, mütevazı bir aile içerisinde yetişti. Futbol hayatına doğduğu şehrin kulübü Académica'nın altyapısında başladı.

Yeteneği kısa zamanda fark edildi ve Portekiz devi FC Porto'nun akademisine transfer edildi.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük eğitimlerine devam eden Conceição, 2012 yılında teknik adamlık kariyerine adım attı.

Sérgio Conceição kimdir neden gündem oldu? Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın açıklaması gündem oldu

Porto tarihinde 323’ten fazla karşılaşmayla en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki defa çeyrek final başarısı elde etti.

Aralık 2024'te İtalyan devi 'ın başına geçti.

Fakat, sezonun geri kalanında beklenen performansı sergileyemedi ve başarısız bir dönemin ardından görevinden ayrıldı

ETİKETLER
#teknik direktör
#olağanüstü kongre
#ac milan
#Fenerbahçe
#Sérgio Conceição
#Fc Porto
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.