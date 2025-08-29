Sérgio Conceição kimdir neden gündem oldu? Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın açıklaması gündem oldu

Fenerbahçe'de 13 -14 Eylül tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Kongre öncesinde başkan adaylarından Sadettin Saran, kulübün gündemine bomba gibi düşen bir duyuru yaparak, teknik direktör adaylarının Sérgio Conceição olduğunu açıkladı.

Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, yalnızca Portekiz futbolunun değil, Avrupa'nın da en dikkat çekici ve en başarılı teknik adamlarından biri.

SÉRGİO CONCEİÇÃO KİMDİR?

Hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazandığı kupalarla, özellikle de FC Porto'ya kattıklarıyla efsanevi bir konuma sahip.

Sérgio Conceição, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu.

Ribeira de Frades bölgesinde, mütevazı bir aile içerisinde yetişti. Futbol hayatına doğduğu şehrin kulübü Académica'nın altyapısında başladı.

Yeteneği kısa zamanda fark edildi ve Portekiz devi FC Porto'nun akademisine transfer edildi.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük eğitimlerine devam eden Conceição, 2012 yılında teknik adamlık kariyerine adım attı.

Porto tarihinde 323’ten fazla karşılaşmayla en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki defa çeyrek final başarısı elde etti.

Aralık 2024'te İtalyan devi AC Milan'ın başına geçti.

Fakat, sezonun geri kalanında beklenen performansı sergileyemedi ve başarısız bir dönemin ardından görevinden ayrıldı