TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Şile'de denize girmek yasak mı? 25 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı

İstanbul'da yaşayan vatandaşların deniz tatili konusunda en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Şile geliyor. Plaja gitmek isteyen vatandaşlar tarafından Şile'de denize girmenin yasak olup olmadığı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Şile'de denize girmek yasak mı? 25 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı
25.08.2025
25.08.2025
25.08.2025 14:14

(MGM) tarafından uyarılar doğrultusunda geçtiğimiz haftalarda 'de denize girmek yasaklanmıştı. 'da yaşayan vatandaşların yaz aylarında en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Şile'de bugün denize girmenin yasak olup olmadığı ise tekrardan gündeme geldi.

Şile'de denize girmek yasak mı? 25 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 25 AĞUSTOS?

Şile Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Şile'de denize girmek 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 12.00'den sonra 1 gün süreyle yasaklandı.

yaptığı açıklamada yasağın dalga boyu yüksekliği nedeniyle getirildiğini belirtti. Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Saat 12.00'dan başlamak üzere (1 gün süreyle) ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şile'de denize girmek yasak mı? 25 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YARIN YASAK MI 26 AĞUSTOS?

Şile'de 26 Ağustos 2025 Salı günü öğlen saat 12.00'a kadar denize girmek yasak olacak. 12.00'den sonra ise denize girmek yeni bir açıklama gelmez ise serbest olacak. Kaymakamlık tarafından 26 Ağustos 2025 salı günü öğleden sonra ile ilgili bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

#istanbul
#meteoroloji genel müdürlüğü
#şile
#kaymakamlık
#Denize Girme Yasağı
#Dalga Boyu
#Aktüel
