Şile'de denize girmek yasak mı? 25 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından uyarılar doğrultusunda geçtiğimiz haftalarda Şile'de denize girmek yasaklanmıştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların yaz aylarında en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Şile'de bugün denize girmenin yasak olup olmadığı ise tekrardan gündeme geldi.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 25 AĞUSTOS?

Şile Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Şile'de denize girmek 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 12.00'den sonra 1 gün süreyle yasaklandı.

Kaymakamlık yaptığı açıklamada yasağın dalga boyu yüksekliği nedeniyle getirildiğini belirtti. Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Saat 12.00'dan başlamak üzere (1 gün süreyle) ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YARIN YASAK MI 26 AĞUSTOS?

Şile'de 26 Ağustos 2025 Salı günü öğlen saat 12.00'a kadar denize girmek yasak olacak. 12.00'den sonra ise denize girmek yeni bir açıklama gelmez ise serbest olacak. Kaymakamlık tarafından 26 Ağustos 2025 salı günü öğleden sonra ile ilgili bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.