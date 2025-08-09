Şile’de yarın denize girmek yasak mı? 10 Ağustos için uyarı geldi

Hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyenler dikkat! Şile Kaymakamlığı'nın denize girme yasağı hakkında duyuruları yakından takip ediliyor.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 10 AĞUSTOS?

Şile Kaymakamlığı denize girmenin yasak olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz günlerdeki yasaklar ile ilgili yapılan açıklama şöyle oldu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 18.30'dan başlamak üzere

08 Ağustos 2025 Cuma günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ŞİLE KAYMAKAMLIĞI"