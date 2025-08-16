Simav Panayırına hangi sanatçılar gelecek 2025? Sanat panayırı başladı

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı, 15 Ağustos tarihinde 92. kez ziyaretçileriyle buluştu. Binlerce kişinin katıldığı panayırda yapılacak olan konserler ise dikkat çekti. Ziyaretçiler Simav panayırına hangi sanatçıların geleceğini araştırdı.

SİMAV PANAYIRINA HANGİ SANATÇILAR GELECEK 2025?

92. kez ziyaretçisi ile buluşacak olan Simav Panayırı başladı. Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte birbirinden güzel konserler düzenleniyor.

İşte panayıra gelecek olan sanatçılar:

Derya Uluğ – 15 Ağustos Cuma, Saat 21:00

Derya Bedavacı – 16 Ağustos Cumartesi, Saat 21:00

Ali Kınık – 18 Ağustos Pazartesi, Saat 21:00

Ece Ceylin – 19 Ağustos Salı, Saat 21:00

Zakkum – 20 Ağustos Çarşamba, Saat 21:00

Mary Jane – 22 Ağustos Cuma, Saat 21:00

Sefo – 24 Ağustos Pazar, Saat 21:00

SİMAV PANAYIRI BAŞLADI MI?

15 Ağustos 2025 08:00 tarihinde başlayan panayır, 24 Ağustos 2025 23:00 tarihinde sona erecek. Fuar Alanı'nda gerçekleşecek olan 92. Geleneksel Simav Panayırında heyecan devam ediyor. Her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.