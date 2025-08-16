Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Simav Panayırına hangi sanatçılar gelecek 2025? Sanat panayırı başladı

92. Geleneksel Simav Turizm ve Ticaret Panayırı, 15 Ağustos itibarıyla başladı. Binlerce kişinin katılacağı etkinlikte konserler de olacak. Simav panayırına hangi sanatçılaırn geleceği de duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Simav Panayırına hangi sanatçılar gelecek 2025? Sanat panayırı başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 11:45

Simav ve Ticaret Panayırı, 15 Ağustos tarihinde 92. kez ziyaretçileriyle buluştu. Binlerce kişinin katıldığı panayırda yapılacak olan konserler ise dikkat çekti. Ziyaretçiler Simav panayırına hangi sanatçıların geleceğini araştırdı.

SİMAV PANAYIRINA HANGİ SANATÇILAR GELECEK 2025?

92. kez ziyaretçisi ile buluşacak olan Simav Panayırı başladı. Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte birbirinden güzel konserler düzenleniyor.

İşte panayıra gelecek olan sanatçılar:

– 15 Ağustos Cuma, Saat 21:00

Derya Bedavacı – 16 Ağustos Cumartesi, Saat 21:00

Ali Kınık – 18 Ağustos Pazartesi, Saat 21:00

Ece Ceylin – 19 Ağustos Salı, Saat 21:00

Zakkum – 20 Ağustos Çarşamba, Saat 21:00

Mary Jane – 22 Ağustos Cuma, Saat 21:00

Sefo – 24 Ağustos Pazar, Saat 21:00

SİMAV PANAYIRI BAŞLADI MI?

15 Ağustos 2025 08:00 tarihinde başlayan panayır, 24 Ağustos 2025 23:00 tarihinde sona erecek. Fuar Alanı'nda gerçekleşecek olan 92. Geleneksel Simav Panayırında heyecan devam ediyor. Her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

ETİKETLER
#turizm
#konser
#sanatçı
#derya uluğ
#Simav Panayırı
#Ece Ceylin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.