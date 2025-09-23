Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 70 ilde 250 sinema salonunda Sinema Festivali'nin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre iki gün boyunca sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulacak. Bütün vatandaşların yararlanabileceği Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da sinema festivali kapsamında biletlerin 80 TL'den satılacağı salonların hangileri olduğu merak ediliyor.

İSTANBUL SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Sinema Festivali kapsamında 56 sinema salonunda İstanbul'da biletler 27-28 Eylül tarihlerinde 80 TL'den satışa sunulacak.

27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da sinema biletlerinin 80 TL'den satılacağı salonlar şöyle:

Sancaktepe Cien Golds (Çamsan Park)

Bakırköy Cinema Pink (Carousel)

Taksim Cinema Pink (Demirören)

World Cinezone (Forum İstanbul)

Başakşehir Cinetech (Mall Of İstanbul)

Levent Cinetime (Özdilek)

Acıbadem Paribu Cineverse (Akasya)

Bahçeşehir Paribu Cineverse (Akbatı)

Esenyurt Paribu Cineverse (Marmara Park)

Florya Paribu Cineverse (Aqua Florya)

Avcılar Cinema Pink (Pelican Mall)

Beylikdüzü Cinema Pink (Migros)

Esenyurt Cine1can (City Center)

Beylikdüzü Cinema Pink (Perla Vista)

Ümraniye Cinema Pink (Buyaka)

Sancaktepe Cinemarine (Rings)

World Cinezone (Marmara Forum)

Gaziosmanpaşa Cinens (Venezia)

Haramidere Cinetech (Torium)

Mecidiyeköy Biletinial (Torun Center)

Nişantaşı Cinewam (City's)

Ümraniye Cinewam (Meydan)

Arnavutköy Paribu Cineverse (Avlu 34)

Ataköy Paribu Cineverse (Ataköy Plus)

Bakırköy Paribu Cineverse (Capacity)

Beşiktaş Paribu Cineverse (Zorlu Center)

Eyüp Paribu Cineverse (Axis İstanbul)

Fatih Paribu Cineverse (Historia)

Güngören Paribu Cineverse (Kale)

İstinye Paribu Cineverse (İstinye Park)

Kadıköy Paribu Cineverse (Nautilus)

Kağıthane Paribu Cineverse (Axis)

Kartal Paribu Cineverse (Anatolium Marmara)

Küçükyalı Paribu Cineverse (Hilltown)

Levent Paribu Cineverse (Kanyon)

Maltepe Paribu Cineverse (Piazza)

Mecidiyeköy Paribu Cineverse (Cevahir)

Pendik Paribu Cineverse (Pendorya)

Pendik Paribu Cineverse (ViaPort)

Sarıyer Paribu Cineverse (Vadi İstanbul)

Şişli Paribu Cineverse (Trump)

Ümraniye Paribu Cineverse (Metrogarden)

Ümraniye Paribu Cineverse (Akyaka Park)

Üsküdar Paribu Cineverse (Emaar)

İstanbul Vialand

Sultanbeyli (Plato)

Sultangazi Prestige (Vega İstanbul)

Büyükçekmece Site (Atirus)

Halkalı Site (Arena Park)

Yenibosna Site (Star City)

Altunizade Spectrum Cineplex (Capitol)

Bağcılar Arzu

Güngören (Güngören Park)

Pendik Cinema Neomarin

Sultanbeyli Atlas Park

Silivri Cinebig

ANKARA SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Ankara'da ise Sinema Festivali kapsamında 18 salonda biletler 80 TL'den satılacak. Belirlenen sinema salonları ise şöyle:

Ankara Eryaman Avşar

Ankara Cine Golds (Next Level)

Ankara Keçiören Cinefora

Ankara Cinema Pink (365)

Ankara Cinema Pink (Forum Ankara)

Ankara Cinemarine (Taurus)

World Cinezone (Gordion)

Ankara Paribu Cineverse (Metromall)

Ankara Paribu Cineverse (Antares)

Ankara Paribu Cineverse (Armada)

Ankara Paribu Cineverse (Atlantis)

Ankara Paribu Cineverse (Cepa)

Ankara Paribu Cineverse (Ankamall)

Ankara Paribu Cineverse (Panora)

Ankara Paribu Cineverse (Podium)

Ankara Prestige (Nata Vega)

Ankara Prestige (Subayevleri Vega)

Ankara Arcadium

İZMİR SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Sinema Festivali, İzmir'de ise 27-28 Eylül tarihlerinde 9 AVM'de geçerli olacak.

İzmir Bayraklı Cinema Pink (Folkart)

İzmir Bornova Paribu Cineverse (Forum Bornova)

İzmir Bornova Paribu Cineverse (Point Bornova)

İzmir Gaziemir Paribu Cineverse (Optimum)

İzmir Karşıyaka Paribu Cineverse (Hilltown)

İzmir Karşıyaka Paribu Cineverse (Mavibahçe)

İzmir Konak Paribu Cineverse (İzmir Park)

İzmir Konak Paribu Cineverse (Konak Pier)

İzmir Kemalpaşa Cinepoll

ANTALYA SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Antalya'da ise açıklanan bilgilere göre 8 sinema salonunda biletler 80 TL'den satılacak. Bu salonlar şöyle: