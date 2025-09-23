Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 27-28 Eylül tarihlerinde Sinema Festivali gerçekleştirilecek. Festival kapsamında iki gün boyunca belirlenen salonlarda sinema biletleri 80 TL'den satılacak. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletlerinin 80 TL'den satılacağı salonlar hangileri olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 14:43

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 70 ilde 250 sinema salonunda Sinema Festivali'nin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre iki gün boyunca sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulacak. Bütün vatandaşların yararlanabileceği Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından , , ve 'da sinema festivali kapsamında biletlerin 80 TL'den satılacağı salonların hangileri olduğu merak ediliyor.

Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak

İSTANBUL SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Sinema Festivali kapsamında 56 sinema salonunda İstanbul'da biletler 27-28 Eylül tarihlerinde 80 TL'den satışa sunulacak.

27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da sinema biletlerinin 80 TL'den satılacağı salonlar şöyle:

  • Sancaktepe Cien Golds (Çamsan Park)
  • Bakırköy Cinema Pink (Carousel)
  • Taksim Cinema Pink (Demirören)
  • World Cinezone (Forum İstanbul)
  • Başakşehir Cinetech (Mall Of İstanbul)
  • Levent Cinetime (Özdilek)
  • Acıbadem Paribu Cineverse (Akasya)
  • Bahçeşehir Paribu Cineverse (Akbatı)
  • Esenyurt Paribu Cineverse (Marmara Park)
  • Florya Paribu Cineverse (Aqua Florya)
  • Avcılar Cinema Pink (Pelican Mall)
  • Beylikdüzü Cinema Pink (Migros)
  • Esenyurt Cine1can (City Center)
  • Beylikdüzü Cinema Pink (Perla Vista)
  • Ümraniye Cinema Pink (Buyaka)
  • Sancaktepe Cinemarine (Rings)
  • World Cinezone (Marmara Forum)
  • Gaziosmanpaşa Cinens (Venezia)
  • Haramidere Cinetech (Torium)
Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak
  • Mecidiyeköy Biletinial (Torun Center)
  • Nişantaşı Cinewam (City's)
  • Ümraniye Cinewam (Meydan)
  • Arnavutköy Paribu Cineverse (Avlu 34)
  • Ataköy Paribu Cineverse (Ataköy Plus)
  • Bakırköy Paribu Cineverse (Capacity)
  • Beşiktaş Paribu Cineverse (Zorlu Center)
  • Eyüp Paribu Cineverse (Axis İstanbul)
  • Fatih Paribu Cineverse (Historia)
  • Güngören Paribu Cineverse (Kale)
  • İstinye Paribu Cineverse (İstinye Park)
  • Kadıköy Paribu Cineverse (Nautilus)
  • Kağıthane Paribu Cineverse (Axis)
  • Kartal Paribu Cineverse (Anatolium Marmara)
  • Küçükyalı Paribu Cineverse (Hilltown)
  • Levent Paribu Cineverse (Kanyon)
  • Maltepe Paribu Cineverse (Piazza)
  • Mecidiyeköy Paribu Cineverse (Cevahir)
  • Pendik Paribu Cineverse (Pendorya)
Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak
  • Pendik Paribu Cineverse (ViaPort)
  • Sarıyer Paribu Cineverse (Vadi İstanbul)
  • Şişli Paribu Cineverse (Trump)
  • Ümraniye Paribu Cineverse (Metrogarden)
  • Ümraniye Paribu Cineverse (Akyaka Park)
  • Üsküdar Paribu Cineverse (Emaar)
  • İstanbul Vialand
  • Sultanbeyli (Plato)
  • Sultangazi Prestige (Vega İstanbul)
  • Büyükçekmece Site (Atirus)
  • Halkalı Site (Arena Park)
  • Yenibosna Site (Star City)
  • Altunizade Spectrum Cineplex (Capitol)
  • Bağcılar Arzu
  • Güngören (Güngören Park)
  • Pendik Cinema Neomarin
  • Sultanbeyli Atlas Park
  • Silivri Cinebig
Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak

ANKARA SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Ankara'da ise Sinema Festivali kapsamında 18 salonda biletler 80 TL'den satılacak. Belirlenen sinema salonları ise şöyle:

  • Ankara Eryaman Avşar
  • Ankara Cine Golds (Next Level)
  • Ankara Keçiören Cinefora
  • Ankara Cinema Pink (365)
  • Ankara Cinema Pink (Forum Ankara)
  • Ankara Cinemarine (Taurus)
  • World Cinezone (Gordion)
  • Ankara Paribu Cineverse (Metromall)
  • Ankara Paribu Cineverse (Antares)
  • Ankara Paribu Cineverse (Armada)
  • Ankara Paribu Cineverse (Atlantis)
  • Ankara Paribu Cineverse (Cepa)
  • Ankara Paribu Cineverse (Ankamall)
  • Ankara Paribu Cineverse (Panora)
  • Ankara Paribu Cineverse (Podium)
  • Ankara Prestige (Nata Vega)
  • Ankara Prestige (Subayevleri Vega)
  • Ankara Arcadium
Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak

İZMİR SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Sinema Festivali, İzmir'de ise 27-28 Eylül tarihlerinde 9 AVM'de geçerli olacak.

  • İzmir Bayraklı Cinema Pink (Folkart)
  • İzmir Bornova Paribu Cineverse (Forum Bornova)
  • İzmir Bornova Paribu Cineverse (Point Bornova)
  • İzmir Gaziemir Paribu Cineverse (Optimum)
  • İzmir Karşıyaka Paribu Cineverse (Hilltown)
  • İzmir Karşıyaka Paribu Cineverse (Mavibahçe)
  • İzmir Konak Paribu Cineverse (İzmir Park)
  • İzmir Konak Paribu Cineverse (Konak Pier)
  • İzmir Kemalpaşa Cinepoll
Sinema Festivali'nin geçerli olduğu salonlar açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da sinema biletleri 80 TL'ye satılacak

ANTALYA SİNEMA BİLETİ 80 TL OLACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Antalya'da ise açıklanan bilgilere göre 8 sinema salonunda biletler 80 TL'den satılacak. Bu salonlar şöyle:

  • Antalya Cinema Ping (Terracity)
  • Antalya Cinetech (Mall of Antalya)
  • Antalya Cinetime (Özdilek)
  • Antalya Paribu Cineverse (Migros)
  • Antalya Aksin Megapol
  • Antalya Aksin Erasta (Megapol)
  • Antalya Manavgat Paribu Cineverse (Novamall)
  • Antalya Paribu Cineverse (Mark Antalya)
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#antalya
#kültür ve turizm bakanlığı
#Ankara
#Sinemafestivali
#Biletfiyatı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.