Singo Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Şampiyonlar Ligi maçı 22 Ekim'de oynanacak

Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz olan Galatasaray 3. hafta maçları kapsamında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 3 puanla ayrılırsa ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Karşılamaya saatler kala Wilfiried Singo Galatasaray - Bodo/Glimt maçında neden yok, oynamıyor sorusu ise gündeme geldi.

SİNGO GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Beşiktaş derbisinde sakatlnamıştı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklamda Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini duyurmuştu.

Singo'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için Singo, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçında forma giymiyor.

SİNGO SAKATLIK DURUMU, NE ZAMAN DÖNECEK?

A Spor'un haberine göre Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında 1 Kasım 2025 tarihinde oynayacağı Trabzonspor maçında sahalara dönecek. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı ekip tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

Singo'nun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."