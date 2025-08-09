Sinop orman yangını söndü mü son dakika? Durağan ilçesinde yangın

Sinop'un Durağan ilçesinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan söndürme işlemleri sürerken bir köy tedbiren tahliye edildi.

SİNOP ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

9 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde Sinop'un Durağan ilçesinde başlayan orman yangını için mücadele devam ediyor. Yangın nedeniyle 1 köy tedbir amaçlı tahliye edilirken yangın 14.30'da başladı. İlçeye bağlı Köklen köyünde meydana gelen yangın için ekipler bölgeye sevk edildi.

SİNOP ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Köklen köyünde ormanlık alanda çıkan yangın için ekipler müdahale etmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İlimiz Durağan ilçesi Köklen köyü mevkiinde, saat 14.30 sıralarında bir orman yangını meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma komutanlığı ekiplerimiz sevk edilmiştir. An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir. Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edilmiştir. Yangın nedeniyle Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiştir."