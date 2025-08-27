Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Şişhane metro kapalı mı 27 Ağustos? Metro İstanbul açıklama yaptı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Şişhane metro kapalı mı sorusu gündeme geldi. İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişhane istasyonunun bazı çıkışları kapatıldı.

Şişhane metro kapalı mı 27 Ağustos? Metro İstanbul açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 15:12

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü , Şişhane metro istasyonunun bazı çıkışlarının kapatıldığını duyurdu. Şişhane metro istasyonunda inecek olan vatandaşların gündeminde ise Şişhane metro kapalı mı sorusu yer alıyor.

Şişhane metro kapalı mı 27 Ağustos? Metro İstanbul açıklama yaptı

ŞİŞHANE METRO KAPALI MI 27 AĞUSTOS?

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane istasyonu vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ancak istasyonun İstiklal Caddesi, vergi dairesi ve Beyoğlu Belediyesi çıkışı yolcu işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Şişhane istasyonunda inecek olan vatandaşların Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarını kullanmaları gerekiyor.

Şişhane metro kapalı mı 27 Ağustos? Metro İstanbul açıklama yaptı

ŞİŞHANE METRO İSTASYONU ÇIKIŞLARI NEDEN KAPATILDI?

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'nin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar bu kararın alındığını açıkladı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu;
-Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
-Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
-Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır.

Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışları yolcularımızın kullanımına açıktır."

ETİKETLER
#istanbul valiliği
#metro istanbul
#Şişhane Metro
#Metro Kapalı
#Şişhane İstasyonu
#Aktüel
