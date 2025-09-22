Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Sporting Lizbon Moreirense maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündemde

Portekiz Süper Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları kapsamında Sporting Lizbon, Moreirense ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Sporting Lizbon - Moreirense maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Sporting Lizbon - Moreirense maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Portekiz Süper Ligi'nin geçtiğimiz sezon şampiyonu bugün Moreirense ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Sporting Lizbon bu sezon ilk 5 haftada oynadığı karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Lider Porto'nun maç eksiğiyle 6 puan gerisinde olan Sporting Lizbon, Moreirense karşılaşmasından 3 puan alarak farkı düşürmeyi hedefliyor.

Sezona başarılı bir başlangıç yapan Moreirense ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 12. sırada averaj farkı ile Sporting Lizbon'un hemen arkasından 5. sırada yer alan Moreirense başarılı ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Sporting Lizbon - Moreirense maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

SPORTİNG LİZBON - MOREİRENSE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan Sporting Lizbon - Moreirense maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Portekiz Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre kritik karşılaşmada hakem Helder Carvalho düdük çalacak.

SPORTİNG LİZBON - MOREİRENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Sporting Lizbon - Moreirense maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.15'te başlayacak.

SPORTİNG LİZBON - MOREİRENSE MAÇ KADROSU

Sporting Lizbon'da karşılaşma öncesinde Nuno Santos ve Daniel Brangança'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da bugün oynanacak Moreirense karşılaşmasında mücadelesinde forma giyemeyecek. Moreirense ise tam kadro Sporting Lizbon deplasmanında sahada olacak.

SPORTİNG LİZBON - MOREİRENSE MUHTEMEL İLK 11

Sporting Lizbon - Moreirense maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Sporting Lizbon: Virginia; Araujo, Inacio, Debast, Fresneda; Hjulmand, Morita; Trincao, Pote, Quenda; Suarez

Moreirense: Secco; Martinez, Marcelo, Maracas, Pinto; Stjepanovic, Sousa, Alan; Bondoso, Schettine, Tegui

