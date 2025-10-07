Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Steam çöktü mü? 7 Ekim kullanıcılar Steam'de bağlantı yok hatası alıyor

Binlerce oyunun yer aldığı Steam platformunda 7 Ekim 2025 Salı günü erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan teknik arıza nedeniyle kullanıcılar "Steam bağlantı yok" hatası aldıklarını belirttiler. Kullanıcılar tarafından Steam çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

Steam çöktü mü? 7 Ekim kullanıcılar Steam'de bağlantı yok hatası alıyor
Bugün (7 Ekim 2025 Salı) sabah saatlerinde 'de erişim problemleri yaşanmaya başladı. Steam'in resmi internet sitesinde herhangi bir problem bulunmazken, uygulamasına kullanıcılar erişim sağlayamıyor.

Kullanıcılar tarafından Steam çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevapları merak ediliyor.

Steam çöktü mü? 7 Ekim kullanıcılar Steam'de bağlantı yok hatası alıyor

STEAM ÇÖKTÜ MÜ 7 EKİM?

Steam platformunun sunucularına bugün saat 08.32'den beri bağlantı problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar platforma bağlanmak istediklerinde "Steam bağlantı yok" hatasıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Steam yetkilileri tarafından konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sorunun teknik bir problemden dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde problemin giderilip, kullanıcıların tekrardan platforma bağlanması bekleniyor.

Downdetector tarafından paylaşılan Steam hata raporu ise şöyle:

Steam çöktü mü? 7 Ekim kullanıcılar Steam'de bağlantı yok hatası alıyor

STEAM ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

BTK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Steam platformuna getirilmiş herhangi bir erişim problemi bulunmuyor. Yaşanan erişim probleminin teknik bir sorundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Steam yetkililerinin teknik problemi gidereceği tahmin ediliyor.

Steam çöktü mü? 7 Ekim kullanıcılar Steam'de bağlantı yok hatası alıyor
