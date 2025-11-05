Sürekli deprem oluyor gibi hissetmenizin nedeni ortaya çıktı! Deprem olmasa da sallanıyorum diyenler dikkat

Türkiye'de bu yıl yaşanan orta şiddetli sarsıntıların sebebi ortaya çıktı. Son 2 haftadır birçok kişi "Sürekli deprem oluyor gibi hissediyorum" ifadelerini kullanırken aslında o an deprem olmadığı ile karşılaşıyor.

SÜREKLİ DEPREM OLUYOR HİSSİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ülkemizde yaşanan son depremlerin ardından birçok kişi son günlerde sürekli deprem olduğunu sanarak deprem olup olmadığını araştırıyor. Bu durumu yaşayanların sayısının artmasıyla beraber araştırmalar yapıldı. Uzmanların görüşü alınırken sürekli deprem oluyor gibi hissetmenizin nedeni "Hayalet deprem sendromu" oldu. Dışarıdan geçen aracın titreşimi veya yüksek sesi anlık olarak deprem olduğunu sanmanıza dönüyorsa siz de bu durumu yaşıyor olabilirsiniz.

Son günlerde birçok kişi bu durumu yaşadığını paylaşıyor. Hayalet deprem sendromunun nedeni ise son zamanlarda üst üste olan depremlerden kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Zor ve stresli günler yaşandığı için birçok kişi psikolojik olarak sürekli depremi düşünüyor. Bu da zamanla kişinin algısını değiştiriyor. Her gün binlerce kişi "Sürekli deprem oluyormuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanıyor.

HAYALET DEPREM NEDİR?

Büyük bir deprem yaşayanlar veya sık sık deprem haberleri ile güne uyananlarda oluşan aşırı tetikte olma halidir. Anksiyete ve hipervijilans olarak tanımlanırken vücutta yaşanan küçük kas seğirmeleri, kalp atışları veya dışarıdan gelen sesler deprem olarak algılanabiliyor.

HAYALET DEPREM NEDEN OLUR?

Ülkemizde yaşanan sarsıntılar sonrasında zaman zaman sallanıyormuş gibi hissedebiliyoruz. Büyük depremlerde yaşanan stresli anlar sonrasında insan bedeni titreşim hissetmeye başlıyor. Psikolojik olarak stres yaşandığı için meydana gelen his, psödoseismik algı olarak tanımlanıyor. Yaşanan travma sonrasında psikolojik olarak stresli hissetmeye devam edebiliyoruz. Bu da kişinin sürekli sallanıyormuş gibi hissetmesine yol açıyor.