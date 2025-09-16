Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Marsilya maçı başlıyor

Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Tabii Spor canlı yayın ile Real Madrid Marsilya maçını ekranlara getiriyor. TRT’nin dijital platformu Tabii bünyesinde yayın yapan Tabii Spor, 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını ekranlara taşımaya devam ediyor. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Inter gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin mücadeleleri Tabii Spor ekranlarından takip edilebiliyor. İşte Tabii Spor canlı yayın bilgileri…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 21:47

’nde yeni sezon başlarken gözler ekranlarında olacak. ile arasında oynanacak dev karşılaşma, Tabii’nin dijital platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii , ’nin dijital platformu Tabii üzerinden futbolseverlere geniş bir ağı sunuyor. Platforma üye olan kullanıcılar, Tabii paketini satın alarak Avrupa kupası maçlarını canlı şekilde izleyebiliyor. Özellikle , UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları Tabii Spor ekranlarından takip edilebiliyor. Aylık 99 lira karşılığında alınan Premium paket, izleyicilere telefon, tablet, bilgisayar ve smart TV üzerinden erişim sağlıyor.

Tabii Spor’un alt kanalı Tabii Spor 1 ise Avrupa kupası maçlarının önemli bir bölümünü canlı olarak yayınlıyor. Bu kanal üzerinden Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarından eleme turlarına kadar birçok mücadele sporseverlerle buluşuyor. Ancak bu içeriklere ulaşmak için Premium üyelik gerekiyor.

TABİİ SPOR CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor’u canlı izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturması gerekiyor. Kayıt işleminin ardından Premium paket satın alındığında Tabii Spor’un tüm içeriklerine anında erişim sağlanabiliyor.

Premium üyelikle birlikte kullanıcılar, platform üzerinden UEFA organizasyonlarındaki tüm karşılaşmaları HD kalitesinde izleme imkanına kavuşuyor. Tabii’nin sunduğu dijital erişim sayesinde kullanıcılar, ister cep telefonu ve tablet üzerinden ister bilgisayar ekranından canlı yayınları takip edebilecekler.

TABİİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

2024-2025 sezonundan itibaren üç yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncısı konumunda olan Tabii Spor, Real Madrid, Barcelona, PSG, Liverpool ve Arsenal gibi dünya devlerinin karşılaşmalarını ekranlara getiriyor. Sporseverler, platform üzerinden tüm maçları canlı olarak izleyebilecek.

Şampiyonlar Ligi’nde bazı maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlansa da büyük bölümünü Tabii Spor üstleniyor. Bu nedenle tüm karşılaşmalara erişmek isteyen izleyicilerin Tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

TABİİ SPOR TV'DEN NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tabii Spor, yalnızca dijital platform üzerinden izlenebiliyor. Kanal, geleneksel uydu ya da kablolu TV frekansları üzerinden yayın yapmıyor. Sporseverlerin Tabii Spor’a ulaşabilmesi için Tabii’nin smart TV uygulamasını indirmeleri gerekiyor.

Premium üyeliği olan kullanıcılar, smart TV’lerine indirdikleri Tabii uygulaması ile giriş yaparak Tabii Spor’u büyük ekranda izleyebiliyor. Bu yöntem, bilgisayar ve mobil cihazlardan izleme seçeneğine ek olarak daha geniş ekran deneyimi sunuyor.

TABİİ SPOR ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?

Tabii Spor’un şifresiz olarak izlenebilmesi için herhangi bir seçenek bulunmuyor. Kanalın yayınladığı tüm Avrupa kupası karşılaşmaları yalnızca Premium üyelik ile takip edilebiliyor. Aylık 99 lira olan bu üyelik, Tabii Spor’un tüm içeriklerine erişim sağlıyor. TRT 1 ve TRT Spor kanalları ise bazı karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlamaya devam ediyor. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin büyük bölümü Tabii Spor ekranlarından ücretli üyelik ile sunuluyor.

TRT TABİİ SPOR REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEBİLİR Mİ?

Real Madrid ile Marsilya arasında oynanacak karşılaşma, Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyicilerin Tabii Premium üyeliği olması gerekiyor.

TRT 1 ve TRT Spor bazı maçları şifresiz yayınlasa da bu mücadele Tabii Spor ekranlarından Premium üyelikle izlenebilecek. Şifresiz yayın için herhangi bir alternatif bulunmuyor.

TABİİ SPOR KAÇAK MAÇ

Tabii Spor’un sunduğu Avrupa kupası maçlarını kaçak yayınlarla izlemek yasal değil ve suçtur. İnternet üzerinden paylaşılan yasa dışı Tabii Spor canlı yayın link/linkleri, kullanıcıların hem yasal sorunlarla karşılaşmasına hem de cihazlarının güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olabiliyor.

Tabii Spor kaçak yayın siteleri, zararlı yazılımlar ve kötü amaçlı yazılımlar barındırabileceği için cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle sporseverlerin karşılaşmaları yalnızca Tabii’nin resmi internet sitesi ve uygulamaları üzerinden takip etmesi güvenilir olacak.

