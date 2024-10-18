Tağşiş ve taklit yapan firmalarda güncel liste: bal, peynir, tereyağı, bitkisel çaylar bulunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:15

Taklit ve tağşiş yapılan firma ve ürünlerle ilgili aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi güncellendi.