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Tağşiş ve taklit yapan firmalarda güncel liste: bal, peynir, tereyağı, bitkisel çaylar bulunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:15
Tağşiş ve taklit yapan firmalarda güncel liste: bal, peynir, tereyağı, bitkisel çaylar bulunuyor

Taklit ve tağşiş yapılan firma ve ürünlerle ilgili aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın laboratuvar testleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşüreceği tespit edilen gıdaların listesi, güvenilir gıda internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Tağşiş ve taklit yapan firmalarda güncel liste: bal, peynir, tereyağı, bitkisel çaylar bulunuyor - 1. Resim

17 EKİM GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Bakanlık tarafından yayınlanan 17 Ekim tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde zincir marketlerde satılan bal​, peynir​, tereyağı​ ve bitkisel çayların yer alması dikkat çekti.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer alan marka ve ürünler şu şekilde;

Tağşiş ve taklit yapan firmalarda güncel liste: bal, peynir, tereyağı, bitkisel çaylar bulunuyor - 2. Resim

Tağşiş ve taklit yapan firmalarda güncel liste: bal, peynir, tereyağı, bitkisel çaylar bulunuyor - 3. Resim

TAKLİT VE TAĞŞİŞ GIDALAR LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Taklit ve tağşiş gıdalar listesi “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden kontrol edilebilir.

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Kaynak: TGRT Haber
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