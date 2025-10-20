Tapuda gerçeğe aykırı beyan cezası var mı ne kadar?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu vergi tasarısı ile tapu işlemlerinde düşük bedel bildirenlere uygulanan cezalar ağırlaşıyor.
Mevcut sistemde gerçeğe aykırı bildirim durumunda yüzde 25 oranında vergi kaybı cezası uygulanırken, yeni düzenleme bu oranı yüzde 100’e çıkarıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025’in başlangıcında kurduğu özel ekiplerle milyonlarca tapu işlemini denetlemeye aldı.
Son 5 yıla ilişkin alım-satımlar inceleme altında.
Gerçeğe aykırı beyan tespit edilen alıcı ve satıcılara, resmî bildirim gönderilmeye başlandı.
Ceza oranı, işlemin yapıldığı tarihe göre belirlenecek:
Geriye dönük işlemler için yüzde 25 ceza oranı geçerli olacak.
Yasa yürürlüğe girdikten sonra tespit edilen usulsüzlüklerde ceza yüzde 100 üzerinden hesaplanacak.
Tapu devri tarihi, ödenecek cezanın miktarında etkili faktör olacak.