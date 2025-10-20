Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Tapuda gerçeğe aykırı beyan cezası var mı ne kadar?

Tapuda düşük değer beyan edenler için cezalar dört katına çıkıyor. Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse, vergi kaybı cezası oranı yüzde 25’ten yüzde 100’e yükselecek.

Tapuda gerçeğe aykırı beyan cezası var mı ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 00:39

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu tasarısı ile tapu işlemlerinde düşük bedel bildirenlere uygulanan cezalar ağırlaşıyor.

Mevcut sistemde gerçeğe aykırı bildirim durumunda yüzde 25 oranında vergi kaybı cezası uygulanırken, yeni düzenleme bu oranı yüzde 100’e çıkarıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025’in başlangıcında kurduğu özel ekiplerle milyonlarca tapu işlemini denetlemeye aldı.

Tapuda gerçeğe aykırı beyan cezası var mı ne kadar?

Son 5 yıla ilişkin alım-satımlar inceleme altında.

Gerçeğe aykırı beyan tespit edilen alıcı ve satıcılara, resmî bildirim gönderilmeye başlandı.

oranı, işlemin yapıldığı tarihe göre belirlenecek:

Tapuda gerçeğe aykırı beyan cezası var mı ne kadar?

Geriye dönük işlemler için yüzde 25 ceza oranı geçerli olacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra tespit edilen usulsüzlüklerde ceza yüzde 100 üzerinden hesaplanacak.

Tapu devri tarihi, ödenecek cezanın miktarında etkili faktör olacak.

