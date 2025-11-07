Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yattı mı?

Tarımsal destek ödemesi alacak çiftçiler, ödemelere dair yapılan açıklamaları yakından izliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 522 milyon 360 bin 685 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Çiftçilere 1,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün gerçekleştirilecek.

Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine dair bilgi paylaştı.

Türkiye Yüzyılı’nda üretimin temeli olan çiftçilerin emeğine destek verdiklerini ve bereketi birlikte büyüttüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, "1 milyar 522 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı’nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, süt üretimi için 1 milyar 436 milyon 161 bin 869 lira, kırsal kalkınma projeleri için 85 milyon 422 bin 116 lira ve hayvan gen kaynakları için 776 bin 700 lira destek ödemesi yapılacak.