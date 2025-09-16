TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor? TEKNOFEST İstanbul ziyaret saatleri

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in ziyaretçi saatleri gündeme geldi. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar tarafından TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor sorularının cevapları araştırılıyor.

TEKNOFEST İSTANBUL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

TEKNOFEST İstanbul açıklanan bilgilere göre saat 09.00 itibarıyla ziyaretçilerine kapılarını açarak. Akşam saat 19.00'da ise TEKNOFEST'in o günlük etkinlikleri sona erecek.

5 gün boyunca sürecek olan TEKNOFEST İstanbul'da bütün günler 09.00-19.00 ziyaretçi saatleri geçerli olacak.

Ayrıca vatandaşların etkinlik alanına girebilmeleri için TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden kayıt yaptırması gerekiyor.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN BİTİYOR?

TEKNOFEST İstanbul 21 Eylül 2025 Pazar gün sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlar istedikleri gün internetten kayıt olarak TEKNOFEST İstanbul'u ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.