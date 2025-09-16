Menü Kapat
24°
TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor? TEKNOFEST İstanbul ziyaret saatleri

TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar tarafından TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor merak ediliyor. TEKNOFEST İstanbul'un ziyaretçi saatleri duyuruldu.

TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor? TEKNOFEST İstanbul ziyaret saatleri
T3 Vakfı ve Sanayi ve Bakanlığı'nın öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, ve teknoloji festivali , 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlıyor.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in ziyaretçi saatleri gündeme geldi. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar tarafından TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor sorularının cevapları araştırılıyor.

TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor? TEKNOFEST İstanbul ziyaret saatleri

TEKNOFEST İSTANBUL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

TEKNOFEST İstanbul açıklanan bilgilere göre saat 09.00 itibarıyla ziyaretçilerine kapılarını açarak. Akşam saat 19.00'da ise TEKNOFEST'in o günlük etkinlikleri sona erecek.

5 gün boyunca sürecek olan TEKNOFEST İstanbul'da bütün günler 09.00-19.00 ziyaretçi saatleri geçerli olacak.

Ayrıca vatandaşların etkinlik alanına girebilmeleri için TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden kayıt yaptırması gerekiyor.

TEKNOFEST İstanbul saat kaçta başlıyor, bitiyor? TEKNOFEST İstanbul ziyaret saatleri

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN BİTİYOR?

TEKNOFEST İstanbul 21 Eylül 2025 Pazar gün sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlar istedikleri gün internetten kayıt olarak TEKNOFEST İstanbul'u ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.

