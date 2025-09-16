Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'e tepki yağdı! İkinci çocukları için ABD'ye gittiler

Ahmet Kural ve eşi Gizem Şahin ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. İlk çocuklarının doğumu için Miami'ye giden Ahmet Kural ve eşi Gizem Şahin ikinci çocukları için de ABD'nin yolunu tuttu.

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'e tepki yağdı! İkinci çocukları için ABD'ye gittiler
16.09.2025
16.09.2025
saat ikonu 17:25

Kardeş Payı, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlarda rol alan , 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile evlendi. İlk çocukları 'i 2024 yılında kucaklarına alan çift, ikinci çocuklarına da kavuşmak için gün sayıyor. İddialara göre, Ahmet Kural ve eşi ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci çocukları için de 'ye gitmeye kara verdiler.

AHMET KURAL VE EŞİ ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN GELENEĞİ BOZMADI

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ilk çocuklarını geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. O dönem çiftin için Miami’ye gitmesi gündem olmuştu. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın Gel Konuşalım programındaki iddiasına göre; çift ikinci çocuklarının da ABD vatandaşlığı alabilmesi için doğuma San Diego’ya gittiği ortaya çıktı.

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'e tepki yağdı! İkinci çocukları için ABD'ye gittiler

Ahmet Kural eşinin ilk hamileliğini sosyal medya üzerinden duyurmuş ve "Oğlumun adı Kemal olacak” demişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kemal’in 1. yaşını kutlayan çift, Gassal filminin galasında ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamış, Çağla Gizem Şahin’in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'e tepki yağdı! İkinci çocukları için ABD'ye gittiler

AHMET KURAL'IN EŞİ ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Çağla Gizem Şahin, 1990 yılında doğdu. Şahin Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Şahin’in avukat olduğu öğrenildi.

Ahmet Kural ile Gizem Şahin'e tepki yağdı! İkinci çocukları için ABD'ye gittiler
