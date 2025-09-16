Bir şirketin daha piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, pazartesi günü piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak yatırımcılarını sevindirdi. Söz konusu gelişme, ABD’de açılan tekel davasında federal yargıcın Google'ın bölünmesine ilişkin talebi reddetmesinin ardından geldi.

TechCrunch'ın haberine göre, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit P. Mehta, 2 Eylül’de verdiği kararda, Google'ın arama alanındaki hakimiyetinin yasa dışı olduğu yönündeki bir yıl önceki kararına ilişkin, beklenenden daha yumuşak yaptırımlar açıkladı.

GOOGLE ARTIK CHROME'U SATMAK ZORUNDA DEĞİL

ABD Adalet Bakanlığı, daha sert önlemler uygulanmasını öneriyor, Google’ın sahip olduğu popüler tarayıcı Chrome’u satması yönünde taleplerini dile getiriyordu. Perplexity ve Ecosia gibi teknoloji firmaları da Chrome'u satın almak için fiyat teklifi vermişlerdi.

Arama motoru alanındaki güçlü konumunu sürdüren Google, aynı zamanda bulut bilişim sektöründe de yapay zeka odaklı ürünlerinin desteğiyle kayda değer bir büyüme kaydediyor. Alphabet artık Nvidia (4,3 trilyon dolar), Microsoft (3,8 trilyon dolar) ve Apple (3,5 trilyon dolar) ile birlikte "3 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip olan şirketler" arasında bulunuyor.

Öte yandan Amazon da 3 trilyona merdiven dayamış durumda. Jeff Bezos tarafından kurulan şirketin piyasa değeri şu anda 2,5 trilyon dolar seviyesinde.