Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Seçimlerde hezimete uğrayan parti lideri istifa etti! Yerine yapay zeka geldi

Japonya'daki Yeniden Doğuş Yolu Partisi, kurucusunun istifasının ardından yapay zekayı yeni lider olarak atadı. Peki yapay zeka partiyi nasıl yönetecek?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 17:26

’da ocak ayında kurulan Path to Rebirth Party (Yeniden Doğuş Yolu Partisi), kurucusunun istifasının ardından lider olarak yapay zekanın göreve getirileceği açıklandı. Parti resmi bir platformuna sahip değil ve üyeleri kendi gündemlerini belirleyebiliyor.

Channel News Asia'nın haberine göre partinin kurucusu Shinji Ishimaru, 2024 Tokyo vali seçimlerinde çevrim içi kampanyası sayesinde ikinci olmuştu. Ancak parti, üst meclis seçimlerinde sandalye kazanamayınca Ishimaru istifa etti.

Seçimlerde hezimete uğrayan parti lideri istifa etti! Yerine yapay zeka geldi

PARTİ KAYNAKLARINI YAPAY ZEKA DAĞITACAK

Yeni lider olarak göreve getirilecek yapay zekanın ayrıntıları henüz netleşmedi. Kyoto Üniversitesi’nde araştırmaları yapan 25 yaşındaki Koki Okumura, yapay zekanın parti üyelerinin siyasi faaliyetlerini yönlendirmeyeceğini, ancak kaynak dağıtımı gibi kararları alacağını belirtti.

Seçimlerde hezimete uğrayan parti lideri istifa etti! Yerine yapay zeka geldi

Okumura, partinin nominal lideri olacağını sözlerine ekledi.

Path to Rebirth Party (Yeniden Doğuş Yolu Partisi), medya ilgisini çekmesine rağmen seçimlerde başarılı olamadı. Haziran’daki Tokyo meclisi seçimlerinde 42 adayı, Temmuz’daki üst meclis seçimlerinde ise 10 adayı kaybetti.

