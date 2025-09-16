Seçimlerde hezimete uğrayan parti lideri istifa etti! Yerine yapay zeka geldi

Japonya’da ocak ayında kurulan Path to Rebirth Party (Yeniden Doğuş Yolu Partisi), kurucusunun istifasının ardından lider olarak yapay zekanın göreve getirileceği açıklandı. Parti resmi bir politika platformuna sahip değil ve üyeleri kendi gündemlerini belirleyebiliyor.

Channel News Asia'nın haberine göre partinin kurucusu Shinji Ishimaru, 2024 Tokyo vali seçimlerinde çevrim içi kampanyası sayesinde ikinci olmuştu. Ancak parti, üst meclis seçimlerinde sandalye kazanamayınca Ishimaru istifa etti.

PARTİ KAYNAKLARINI YAPAY ZEKA DAĞITACAK

Yeni lider olarak göreve getirilecek yapay zekanın ayrıntıları henüz netleşmedi. Kyoto Üniversitesi’nde yapay zeka araştırmaları yapan 25 yaşındaki Koki Okumura, yapay zekanın parti üyelerinin siyasi faaliyetlerini yönlendirmeyeceğini, ancak kaynak dağıtımı gibi kararları alacağını belirtti.

Okumura, partinin nominal lideri olacağını sözlerine ekledi.

Path to Rebirth Party (Yeniden Doğuş Yolu Partisi), medya ilgisini çekmesine rağmen seçimlerde başarılı olamadı. Haziran’daki Tokyo meclisi seçimlerinde 42 adayı, Temmuz’daki üst meclis seçimlerinde ise 10 adayı kaybetti.