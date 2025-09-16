Yapay zeka teknolojisinde en güçlü 10 ülke açıklandı! İki Müslüman ülke de listede

Dünyada yapay zekanın küresel güç dengelerini belirleyen “AI-Dominant” ülkeler sıralaması yayınlandı. Liste, ülkelerin toplam yapay zeka işlem gücü, veri merkezi kümeleri, toplam güç kapasitesi ve YZ ile istihdam oranlarını temel alıyor. ABD, 39.7 milyon H100 eşdeğeri işlem gücü ve 187 veri merkeziyle lider konumda. ABD’yi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan izliyor. Güney Kore ve Fransa da güçlü YZ altyapılarıyla ilk 5’te yer alıyor.

HİNDİSTAN VE ÇİN YÜKSELİYOR

Hindistan 1.2 milyon H100 eşdeğeri işlem gücüyle listeye altıncı sıradan giriş yaptı. Çin ise 400 bin H100 eşdeğeri işlem gücüyle yedinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, bu ülkelerin YZ alanındaki hızlı yükselişinin küresel rekabeti daha da artıracağını vurguluyor.

AVRUPA’NIN DURUMU

Avrupa’dan Fransa, Birleşik Krallık, Finlandiya ve Almanya listenin farklı noktalarında bulunuyor. Fransa, güçlü veri merkezi ağları ve yüksek YZ istihdam oranıyla dikkat çekerken, Almanya listeye 10. sıradan girebildi.

Uzmanlar, ülkelerin YZ yatırımlarını artırmaya devam etmesiyle, önümüzdeki yıllarda sıralamanın değişebileceğine dikkat çekiyor. Yapay zekada liderlik, sadece teknoloji gücünü değil, stratejik iş gücü ve altyapı kapasitesini de belirliyor.