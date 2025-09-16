Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Yapay zeka teknolojisinde en güçlü 10 ülke açıklandı! İki Müslüman ülke de listede

Yapay zekada küresel rekabet kızışıyor. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderliği alırken Hindistan ve Çin gibi ülkeler hızla yükseliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zeka teknolojisinde en güçlü 10 ülke açıklandı! İki Müslüman ülke de listede
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:30

Dünyada yapay zekanın küresel güç dengelerini belirleyen “-Dominant” ülkeler sıralaması yayınlandı. Liste, ülkelerin toplam işlem gücü, veri merkezi kümeleri, toplam güç kapasitesi ve YZ ile istihdam oranlarını temel alıyor. ABD, 39.7 milyon H100 eşdeğeri işlem gücü ve 187 veri merkeziyle lider konumda. ABD’yi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan izliyor. Güney Kore ve Fransa da güçlü YZ altyapılarıyla ilk 5’te yer alıyor.

Yapay zeka teknolojisinde en güçlü 10 ülke açıklandı! İki Müslüman ülke de listede
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Doğu'nun en güçlü orduları yeniden gündemde! İlk 10 ülke sıralandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

HİNDİSTAN VE ÇİN YÜKSELİYOR

Hindistan 1.2 milyon H100 eşdeğeri işlem gücüyle listeye altıncı sıradan giriş yaptı. Çin ise 400 bin H100 eşdeğeri işlem gücüyle yedinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, bu ülkelerin YZ alanındaki hızlı yükselişinin küresel rekabeti daha da artıracağını vurguluyor.

Yapay zeka teknolojisinde en güçlü 10 ülke açıklandı! İki Müslüman ülke de listede

AVRUPA’NIN DURUMU

Avrupa’dan Fransa, Birleşik Krallık, Finlandiya ve Almanya listenin farklı noktalarında bulunuyor. Fransa, güçlü veri merkezi ağları ve yüksek YZ istihdam oranıyla dikkat çekerken, Almanya listeye 10. sıradan girebildi.

Yapay zeka teknolojisinde en güçlü 10 ülke açıklandı! İki Müslüman ülke de listede

Uzmanlar, ülkelerin YZ yatırımlarını artırmaya devam etmesiyle, önümüzdeki yıllarda sıralamanın değişebileceğine dikkat çekiyor. Yapay zekada liderlik, sadece teknoloji gücünü değil, stratejik iş gücü ve altyapı kapasitesini de belirliyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#yapay zeka
#aı
#Küresel Güç Dengesi
#Ai-dominant Ülkeler
#Teknoloji Liderliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.