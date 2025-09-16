Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Melek Kişen ve Abdullah Yıldırım ölü bulunmuştu: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Osmaniye’de bir takı dükkanında cansız bedenleri bulunan Melek Kişen ve Abdullah Yıldırım olayında sır perdesi aralandı. İşte kan donduran olayla ilgili yeni detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 17:28

’de dün bir takı dükkanından kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis, iş yeri sahibi Melek Kişen’e (33) ulaşmaya çalıştı. Ekipler sonuç alamayınca Kişen'in yakınlarıyla irtibata geçti.

Melek Kişen ve Abdullah Yıldırım ölü bulunmuştu: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

CESETLERİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI...

Yakınları Melek Kişen’den 12 Eylül’den bu yana haber alamadıklarını belirtince, polis ekipleri dükkana girdi. Depo olarak kullanılan bölümde çürümeye başlamış iki ceset bulundu.

Melek Kişen ve Abdullah Yıldırım ölü bulunmuştu: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Yapılan incelemede, cesetlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım’a (39) ait olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Melek Kişen ve Abdullah Yıldırım ölü bulunmuştu: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Abdullah Yıldırım’ın 12 Eylül’de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen’in dükkanına giderek tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Kişen’i tabancayla öldürüp ardından ettiği tespit edildi. Yıldırım’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Osmaniye Asri Mezarlığı’na götürüldü.

