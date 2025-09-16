Melek Kişen ve Abdullah Yıldırım ölü bulunmuştu: Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Osmaniye’de dün bir takı dükkanından kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis, iş yeri sahibi Melek Kişen’e (33) ulaşmaya çalıştı. Ekipler sonuç alamayınca Kişen'in yakınlarıyla irtibata geçti.

CESETLERİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI...

Yakınları Melek Kişen’den 12 Eylül’den bu yana haber alamadıklarını belirtince, polis ekipleri dükkana girdi. Depo olarak kullanılan bölümde çürümeye başlamış iki ceset bulundu.

Yapılan incelemede, cesetlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım’a (39) ait olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Abdullah Yıldırım’ın 12 Eylül’de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen’in dükkanına giderek tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Kişen’i tabancayla öldürüp ardından intihar ettiği tespit edildi. Yıldırım’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Osmaniye Asri Mezarlığı’na götürüldü.