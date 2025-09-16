Menü Kapat
Çerkezköy'de evlat dehşeti! Babasını öldürdü, gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ Çerkezköy'de bir mahallede duyulan silah sesi sonrası vatandaşlar harekete geçti. Silah sesinin geldiği yere doğru giden vatandaşlar boş bir arazi üzerindeki barakada silahla vurulmuş halde bulunan birini gördüler. Yapılan incelemeler sonrası ortaya çıkanlar kan dondurdu. İşte detaylar...

ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, Sarbak Metal Anadolu Lisesi'nin karşısındaki boş arazideki barakada kalan Sinan Gündoğdu (44), silah sesini duyan çevredeki vatandaşlarca kanlar içinde bulundu.

Çerkezköy'de evlat dehşeti! Babasını öldürdü, gözyaşlarına boğuldu

BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silaha rastlamazken detaylı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde Sinan Gündoğdu'nun oğlu Yusuf Gündoğdu tarafından öldürdüğü belirlendi. Cinayette kullanılan silah boş bir arazide bulunurken, gecesi hastaneye gelerek gözyaşlarına boğulan Yusuf Gündoğdu kısa sürede gözaltına alındı.

Çerkezköy'de evlat dehşeti! Babasını öldürdü, gözyaşlarına boğuldu

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anne, kardeş ve yenge de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gündoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Yusuf Gündoğdu'nun ifadesinde, iki ay önce askerden geldiğini, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını ve olay günü de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

