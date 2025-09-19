Teknofest ne zaman bitiyor 2025? Kaç gün süreceği duyuruldu

Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin katmanlarının sergilendiği, Solotürk'ün gösteri yaptığı ve birçok etkinliğin düzenlendiği Teknofest 2025'in son günü belli oldu.

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

17 Eylül Çarşamba günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı Teknofest 21 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Vatandaşlar 17-21 Eylül aralığında alanı ziyaret edebilecek.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapılarını açarken 21 Eylül'e kadar devam edecek. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşen Teknofest'e giriş yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.